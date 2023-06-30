美批准138億對台軍售案　國台辦：把台灣推向「兵凶戰危」深淵

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

美國於美東時間6月29日宣布新一波對台軍售，估計總額為4.4億美元（約新台幣138億元）。對此，國台辦今（30）日回應稱，民進黨花著台灣民眾血汗錢，只會把台灣推向兵凶戰危的深淵。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，堅決反對美國與台灣展開任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國售台武器，這一立場是明確的、一貫的，「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和任何形式的美台軍事聯繫，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

朱鳳蓮表示，越來越多台灣民眾已經清楚認識到，美方正在把台灣打造成「火藥桶」、「彈藥庫」，這根本不是什麼「保台」、「護台」，而是在「害台」、「毀台」。

朱鳳蓮最後指出，民進黨當局花著台灣民眾血汗錢討好美國，只會把台灣民眾推向兵凶戰危的深淵，事實一再證明，「台獨」沒有出路，「倚美謀獨」是絕路。

美國政府於美東時間6月29日宣布就「30公釐機砲彈藥」及「車兵材零附件二號訂單」兩案，總額4億4020萬美元之對台軍售案，進行「知會國會」程序，此案可望在1個月後正式生效。這是美國總統拜登上台後第10度對台軍售。

大陸外交部新聞發言人今日回應稱，中方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場是一貫和明確的，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止向台灣出售武器，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。

總統府發言人林聿禪則表示，感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，提供我國防衛性武器，持續落實對台灣的安全承諾，也充分展現美國政府對我國國防需求的高度重視。