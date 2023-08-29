紐西蘭零關稅鮮乳襲台在即　陳亭妃邀陳吉仲南救台南酪農生機

▲立委陳亭妃接召開「台南酪農產業因台紐經合協定受衝擊座談會」，邀請農業部部長陳吉仲率員親自與酪農朋友一起座談，確實照顧台灣本土酪農。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台紐經濟合作協定今年簽訂滿10年，2025年紐西蘭零關稅鮮乳大軍即將襲台，嚴重衝擊本土酪農業，立委陳亭妃接受到安南區酪農的反應，特於29日在柳營區農會召開「台南酪農產業因台紐經合協定受衝擊座談會」，並邀請農業部部長陳吉仲率員親自與酪農朋友一起座談，確實照顧台灣本土酪農。

陳吉仲現場說明，為讓酪農產業永續，農業部設定國內生乳產量占總需求量的9成為目標，並提出11項永續政策措施，包含解決畜牧場牛糞等環保問題、和地方政府共同輔導酪農畜牧場飼養頭數符合規定並執行相關產銷調節、媒合乳廠與酪農簽訂穩定合約、鼓勵小農自創品牌、大力推廣國產鮮乳、設計明確並可區分國產及進口鮮乳標章、輔導酪農更新自動化省工設備以降低生產成本、導入冷鏈加工系統、開發多元應用乳品技術、辦理乳牛場污染防治、擴大辦理乳牛死亡保險等。

會中酪農朋友表示，雖然農業部已經提出台灣酪農產業永續之重要政策等11項措施，但在上位者仍舊不明白本土酪農所遭遇的困境。台灣地狹人稠、土地有限，生產成本一定比外國還要高。有關本土鮮奶與國外進口保久乳的分辨標章、本土牧草的種植、牛糞的處理、設備提升的補助，都有賴政府提出完整的配套措施。

陳亭妃指出，台灣本土酪農的權益一定是第一順位，新鮮高品質的國產生乳與大量叩關的進口液態乳，一定要做非常清楚的區分，而且要穩定酪農與乳品場的合約，目前青割玉米的價格在一年內就漲了40％，導致酪農的成本增加，如果鮮乳的出處沒有穩定，酪農的權益就會受影響，所以如何保障酪農的權益，讓飼養的數量合法化，保障國民喝牛奶時的選擇不被混淆都是農業部責無旁貸的課題。

今日座談會陳亭妃做出結論，農業部必需針對今年冬季酪農生乳銷售，做出保價保量，才能讓本土酪農對政府有信心。另外，應成立酪農產業發展基金，研擬補助機制，保障本土酪農以應對進口液態乳挑戰。