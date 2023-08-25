訂定《青年基本法》勢在必行？　綠委籲各部會：必須懷抱青年主流化意識

▲實踐青年主流化《青年基本法》立法公聽會。（圖／記者陳弘修翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委吳思瑤與陳亭妃，今（25日）上午，在立法院舉行《青年基本法》立法公聽會，與會的民間單位包括台灣公共策益、台灣教授協會、台灣學生聯合會、台灣青年民主協會、台灣青年法律人協會，共同參與檢視政府的青年政策與訂定《青年基本法》的必要性。會中，民進黨立委吳思瑤表示，《青年基本法》不是選擇題，而是是非題、必選題，不能接受失敗，並呼籲各部會，「必須要懷抱青年主流化的意識」，同時，擬出具體的青年指標。

陳亭妃說明，此次公聽會的目的，最重要的就是討論如何讓青年政策的架構更完整。以目前來說，在地方政府的層級中，只有新北市、桃園市、高雄市，3個縣市有成立青年局，但青年事務包括許多面向，如青年發展規劃、國際事務參與、學生與社團的合作、公共與社會參與、網路平台的建構管理等，其他像是職涯規劃、就業、人才培育，也都可以做得更好、更多。只是台灣目前沒有《青年基本法》，青年政策在中央政府各部會中的權責分散，甚至疊床架屋，同時，各縣市也沒有推動方向，和要求成立專門青年局處推動業務的法律設計。期盼能透過今日的公聽會，把需要的方向擬定出來，讓更多人重視到這個議題，未來也將會在立法院共同提出法案推動。

吳思瑤則指出，韓國在2020年通過了青年基本法，2023年完成了修正，台灣上次有專法已經是1992年，距今已經是30多年前的事，此刻，正是青年主流化議題該被推動的時候。她接著指出，《青年基本法》不是選擇題而是是非題、是必選題，不能接受失敗。台灣對於青年議題需要多元性、整合性的盤點推動，透過《青年基本法》的立法，促進青年社會行動的開始，以青年主流化推動世代正義。

吳思瑤提到，過去與總統蔡英文共同進行了許多青年議題的推動與修法，包含青年參政18歲公民權的論述、民法18歲修法的配套，提升青年的參政權，而青年就學福利政策，如私校補助200多億、留學貸款的加碼，則能看出青年政策的全面提升。

吳思瑤點出，自從青輔會裁撤之後，青年業務打散到了各部會，導致青年政策幾乎重練，對比韓國，我國的青年政策缺乏了整合性力量，目前青年世代面對的生存困境，應以立法作為下個階段的啟動。她認為，台灣有條件，且各部會也已做好準備，青年作為主體是最重要的力量，期待今日的討論是行動的開始。