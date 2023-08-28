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南警埋伏逮詐欺犯　車手「怕被騙」攜帶點驗鈔機收款仍栽了！　

▲台南市警六分局埋伏緝獲出面取款的郭姓車手，發現郭嫌還自備點驗鈔機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警六分局埋伏緝獲出面取款的郭姓車手，發現郭嫌還自備點驗鈔機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名女子在社群軟體IG上誤信詐騙集團以假投資虛擬貨幣高獲利話術，陸續交付新台幣130萬餘元，後因欲出金時不斷遭詐騙集團拖延，驚覺有異後報案市警六分局進行誘捕行動，誘約詐騙集團於26日下午交付百萬元現金，郭姓車手自備點驗鈔機出面清點取款，被埋伏警方逮捕送辦。

警方獲報後立即組成專案小組進行誘捕行動，詐騙集團約定被害女子於26日下午2時許，在南區鹽埕圖書館交付百萬元現金，郭姓車手甚至自備點驗鈔機與假冒之買賣契約書博取被害人信任，等到郭姓取款車手得意洋洋以為又成功取得詐騙贓現款時，被埋伏警方逮捕。

▲台南市警六分局埋伏緝獲出面取款的郭姓車手，發現郭嫌還自備點驗鈔機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

郭姓車手被捕後仍不斷喊冤，稱自己為「幣商」，且自行攜帶點驗鈔機，宣稱自己也怕遭「假鈔」詐騙，但仍遭警方識破身分，警方並在郭姓車手包包內搜出多筆假冒之買賣契約書，可見郭姓車收已非第一次犯案，被捕後才顯現擔心害怕之態，與先前一派輕鬆前來詐騙民眾之神情判若兩人。本案依詐欺罪、違反洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警六分局埋伏緝獲出面取款的郭姓車手，發現郭嫌還自備點驗鈔機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

六分局長許敏能表示，近期以投資為由的詐騙手法屢見不鮮，尤其以投資虛擬貨幣規避警方查緝手法最為猖獗，是類手法讓詐騙集團得以設下多道斷點，使警方不易查緝，除呼籲民眾要多加留意外，應注意勿陷入詐騙集團設定情境，任何要將金錢付出的要求都應小心求證，並可撥打「165」反詐騙電話或「110」諮詢求助，打擊詐欺亦是當前政府的重點工作，警方除了積極查緝詐欺案件，持續向上溯源外，也會落實阻詐等治安工作，讓台南成為最安全的宜居城市。

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