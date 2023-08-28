談時代力量　黃國昌：2020年「我把自己榨乾」已身退

▲時代力量前立委黃國昌，圖為黃國昌參加凱道集會活動。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量前立委黃國昌今（28日）受訪時談及自己在時代力量的角色，直言2020年他已「身退」，退回去公民社會，成立台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會，當時他認為「藍綠都不要過半」對民主政治發展最好，但當年沒有成功，如今民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量等政黨要召喚選民，「端出什麼成績單」才是關鍵。

黃國昌今天中午接受網路直播節目「今天誰來沛」專訪，與國民黨台北市議員鍾沛君面對面對談。他談及，他認為總統參選人們應該就台灣目前的問題提出觀察，不僅僅是願景，而是提出「你要做什麼」，讓民眾現在遇到的困難能夠被解決，讓大家看得到希望，「因為我不是任何總統候選人的幕僚，我也沒有在他們的團隊當中，那我也不敢去說，對人家去下什麼指導棋」，回到公民的立場，他期待媒體資源討論比較有意義的公共政策。

對於鍾沛君回顧，2019年時代力量面對一場路線之爭，親綠派出走導致該黨分崩離析，當時黃國昌主張「時代力量不應該變成小綠」，但若時光倒流，他有沒有比較周全的做法？黃國昌坦言，「沒有辦法啦，因為那是根本價值歧異的事情，你說要成為民進黨的附庸，然後想要從那邊得到一些好處，有一些糖果，有沒有？當然有啊，但我不覺得那個是一個健康的路線」。

黃國昌說，如果是這樣子的話，大家這麼辛苦幹嘛？全部參加民主進步黨就好。他表示，當時對自己來講，維持「不是小綠」的路線是最重要的，因此承受了很多壓力，當時最重要的任務就是「想辦法讓時代力量可以活得下來」，因此全力衝不分區的政黨票，繼續在立法院扮演強力監督的角色，「全國的巡迴的掃街拜票，就是把我自己榨乾，最後也很感謝，有109萬張不分區的政黨票，讓這個政黨（指時代力量）可以繼續發展下去」。

黃國昌說，他不敢說他2020年「功成」，但是可以「身退」了，當時設定的階段的目標做了，送了3名立委到立法院，就讓他們好好的在立法院發展，不要辜負109萬張選票的託付，自己則退回去公民社會，做自己的事情，所以才會成立台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會。

鐘沛君追問，這幾年看起來，黃國昌與民眾黨、民眾黨主席柯文哲之間的互動，被形容成「友軍」，黃國昌如何看待民眾黨與時代力量之間的競合？黃國昌說，2020年之前，明顯就是一個強烈的競爭關係，對選民來說，要不然就投給台灣民眾黨，要不然就投給時代力量，因此，當時他給予民眾黨的成立祝福，因為讓選民的選擇更多不是壞事，但是從現實的角度上面來講，就是「搶票」嘛。

黃國昌說，當時柯文哲說自己就是來「騙票」，聽在他耳中當然是刺耳，「很不舒服，但我可以理解，他作為台灣民眾黨的黨主席，他為什麼要去講這樣的話」。他續指，2020年他認為對台灣民主政治發展最好的是藍綠都不要過半，但那一年沒有成功，對第三勢力的發展來說，時代力量2020年拿3席、台灣民眾黨拿5席，過去3年在立法院的表現如何？這是他們2024年要繼續去搶不分區政黨票的時候最大的挑戰。

黃國昌直言，台灣民眾黨現在可能不能叫小黨，不管是民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量，或者是希望2024年再度捲土重來的台灣基進等第三勢力的小黨，要再進入這個政治市場當中，去召喚選民把票投給自己，「你要端出什麼樣的成績單」這才是關鍵。