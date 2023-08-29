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iPhone低耗電模式3種測試！　結果令人失望

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲網紅測試iPhone 低耗電模式結果出爐，但也強調並非全面。（圖／記者廖婕妤攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone低耗電模式會在電池電量低於20％時，詢問是否開啟以減少手機耗電，但實際開啟後究竟是否更省電，以及省下了幾％的電，增加了多少續航時間，一名YouTuber實測iPhone 12結果顯示，的確有差但差異不大。

YouTube網紅「PhoneBuff」近期在影片中針對iPhone進行低耗電模式測試，第一次使用同一支iPhone 12進行2次標準的續航測試，一次開啟低耗電模式，一次關閉，但結果顯示，雖然有幾次出現低耗電模式領先，但最後只比正常模式多堅持了5分鐘，結果表明效果差異似乎不大。

為進一步驗證，「PhoneBuff」在第二輪測試中去除待機測試，直接讓iPhone連續運行某個應用程式達2個小時，總計運行4個運用8個小時。經過2小時的訊息APP測試後，低耗電模式下只節省了1％的電，但在瀏覽器測試中，每30秒打開同一組網站，低耗電模式節省了3％電量，在Gmail和Instagram中各節省1％，經過8小時的測試，低耗電模式最終只節省了6％電量。

「PhoneBuff」進行第三輪最終測試，在測試中發現低耗電模式影響APP打開的速度，經過2小時的APP間切換測試，低耗電只維持了5％的電量優勢，瀏覽器測試中贏過4％，8小時測試結束後，正常模式的iPhone 12只剩下1％的電量，而低耗地模式還有13％。

測試結果確認低耗電模式確實有用，但差異並不大，而且這仍不算一個全面的測試。「PhoneBuff」表示，低耗電模式對於舊款的iPhone來說可能更有效。

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