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iPhone省電模式有用嗎？實測結果出爐

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲iPhone省電模式續行結果出爐。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果 iPhone 的低電量模式在電池電量低於 20% 時，可以減少手機功耗。開啟後會影響一些功能，比如信件收取、後台 App 刷新、自動下載、5G 服務等。但低電量模式能增加多少續航時間，是否真的有效？

YouTuber PhoneBuff 對iPhone 的低電量模式進行一系列測試，第一次測試結果並不明確，用同一部 iPhone 12 進行了兩次標準的續航測試，一次開啟低電量模式，一次關閉。雖然有幾次低電量模式的 iPhone 領先了，但最後只比正常模式多堅持了五分鐘。這個測試結果似乎表明，低電量模式對電池續航沒有什麼影響。

為了進一步驗證，PhoneBuff 進行了第二輪測試，此次去掉待機測試，讓iPhone 運行連續運行某個應用兩個小時，共四個應用 8 個小時。經過兩個小時的簡訊測試，低電量模式的 iPhone 只節省了1% 的電量，但在瀏覽器測試中（每30 秒打開同一組網站），低電量模式節省 3% 的電量，在 Gmail 和Instagram 中各節省 1%，在總共 8 個小時的測試後，低電量模式節省了6% 的電量。

最後，PhoneBuff 進行了第三輪測試。這次他選擇對處理器有較大負擔的測試項目，測試發現，低電量模式影響 App 的打開速度。經過兩個小時的切換測試，低電量模式保持 5% 的電量優勢。瀏覽器測試又增加 4 %。在8 個小時的測試後，正常模式的 iPhone 12 只剩下1% 的電量，而低電量模式還有 13%。

所以，測試最終顯示低電量模式確實有作用。當然，這不是一個全面的測試，而且 PhoneBuff 指出，低電量模式可能對老款 iPhone 更有效。

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