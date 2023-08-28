頂大妹入學後悔「想改考私校」！一票見細節讚聰明　曝1招免重考

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

讀到頂大還會想轉校系嗎？一名女網友透露，妹妹目前就讀頂大文組，不過最近卻想要重考，因為覺得就讀私校資工的發展更好，但她很擔心對方入學之後會很辛苦，於是急忙勸退，但也好奇眾人的想法。文章曝光後掀起討論，有些人認為其實妹妹現在就看清未來出路，算是很聰明的。

原PO在Dcard發文表示，妹妹目前就讀頂大的語言科系，但近日卻因為3個原因想重考，第一是覺得入行門檻比較低，因為系上給分很甜，覺得學位很像灌水，且很多譯者也都非科班半路出家；其二是沒成就感，妹妹認為老師上課都在重複基礎又無聊的內容，「基礎固然重要，但整個大一都沒有教進階一點的東西蠻扯」。

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最後是面對現實的薪水問題，妹妹認為文組工作機會少，且頂尖文組人才難當，薪水也很低，一整年都過得很無趣，也沒學到專業，若未來想要轉換跑道，就必須打掉重練。雖然也有很多頂尖文組的人變成成功人士，但妹妹平時沒什麼鬥志，課後也不想要精進自己，所以才想要重考。

妹妹也指出，私立大學的資工系入學分數比頂大文組低很多，但畢業之後資工的文憑卻比文組好找工作，且認為即使未來真的不喜歡資工的課程，也可以再轉回文組。

但原PO擔心妹妹讀資工會很辛苦，且若是分數不夠，無法轉學離開，就得一直留在資工系。所幸事後順利勸退對方，但她還是很好奇，「對於沒什麼興趣、做什麼都覺得蠻無聊的頂大文組學生，會推薦重考資工嗎？」

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「你妹看起來是憑實力說話的人，讓她嘗試一次吧」、「感覺可以，以就業角度來看的話」、「你妹很聰明，提早看清社會現實」、「覺得你妹妹蠻有道理的耶，語言搞不好對她來說可以自學，但她應該是想給自己一份保障多一項專業吧」，但也有人認為，「不覺得私立資工比頂大文組好，畢竟後者還是有光環在」、「長期文組怎麼可能轉資工啊，寫程式不是那麼簡單好嗎」。

另外，有人就建議，「讓她去旁聽資工課程，自己安裝程式試著寫點東西看看啊，真有心的話，軟體自學一陣子還有興趣再說吧」、「台大系所那麼多，可以旁聽、修輔系、修雙學位、甚至轉系，多去看看其他系在做什麼事，用想像的不一定準」、「她如果覺得語言科系沒路用，就輔系或是雙主修其他科系」、「去申請雙主修」、「轉系不就好了」、「這麼厲害完全可以雙主修啊，說真的文組理組的錢真的差很多，不然先休學半年試看看也行」。

但也有網友質疑，「不要反串了啦，當大家智障嗎」、「反串好玩嗎」、「太創了，一般人發文求救哪會這樣打」。