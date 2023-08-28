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高雄超狂「軌道猴」！騎機車直闖輕軌高架段　高捷出手了

▲▼高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段　網傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

▲高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段，網看傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

記者賴文萱／高雄報導

高雄出現「鐵道猴」！一名騎士被直擊竟然將機車直接騎上輕軌高架，畫面曝光後，網友全都看傻眼，紛紛留言稱「怎麼上去的？」、「感覺是故意的 ...」、「軌道猴子」、「放大看，感覺好像還沒有車牌」。對此，高捷已通報捷運警察介入調查釐清，違規闖入捷運路線依法可處新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。

FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」PO出一張照片，只見一名騎士違規騎上輕軌路線，仔細一看，男騎士沒戴安全帽，車輛甚至也沒有懸掛車牌。有網友指稱，昨天有看到騎士晚間9點多從駁二騎上去，其他網友則嚇傻驚呼「那時候輕軌還是營運時間耶，這樣超危險！」、「感覺是故意的 ...」、「軌道猴子」、「這是要跟輕軌輸贏？」

▲▼高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段　網傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

▲高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段，網看傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

初步了解，案發地點為高雄輕軌真愛碼頭站，該處為約2層樓高的高架路段。高捷表示，目前已經通報捷警，進一步釐清民眾為對環境不熟悉還是惡意違規。

民眾擅闖軌道的行為，已違反大眾捷運法第50條之3:「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第四十四條第二項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所。」可處新台幣1500元以上7500以下罰鍰。相關案情現正由高捷警調閱相關影像釐清中。

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