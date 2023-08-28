強調與柯文哲溝通順暢　朱立倫警告黨內挺郭者「黨紀嚴肅處理」

▲朱立倫今日下午赴新莊輔選立委參選人蔣欣璋。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日上午舉行記者會宣布參選2024總統大選，對此，國民黨主席朱立倫今日下午赴新莊輔選立委參選人蔣欣璋，受訪時直言，對於未來挺郭台銘、站台郭台銘的黨員，已沒有模糊空間了，將會用黨紀來嚴肅處理；至於三隻小豬是否還需喝咖啡？朱立倫則說，自己跟民眾黨主席柯文哲溝通很順暢，共識就是不要親痛仇快，否則才是真正的傷害大局。

郭台銘今日宣布參選2024總統，形成民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，獨立參選郭台銘四腳督。朱立倫下午受訪回應，非常遺憾，民進黨到處都在放鞭炮，聽說多餐廳都被訂滿了，全力慶祝、幫忙連署，「今天是藍營的Monday blue，心情很差！但我們團結支持侯友宜、團結力量的決心絕不改變，要化解一切爭議，不要讓民進黨躺著選。」

被問到是否郭台銘溝通，朱立倫表示，一直都在努力的做，大家覺得很難過，親痛仇快，希望把所有爭議化解，放下自我、小我，如果只有自我是成就不了大局的。

朱立倫也強調，連民進黨的人都問為什麼要讓賴清德躺著選？為什麼要讓民進黨放鞭炮？台灣真正的主流民意是下架民進黨，希望團結一致，不能為小我破壞大我、破壞大局。