正妹搭小黃睡一半痛醒！全身「衣服消失」裸躺床上

▲小花喝完酒以後叫計程車準備搭回家，沒想到竟遭張姓司機載去飯店性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名妙齡女子小花（化名）先前到大安區知名餐酒館用餐，凌晨叫了計程車、準備搭車回家，沒想到竟遭張姓司機載到飯店性侵，痛醒後嚇得躲在廁所求救。台北地院審理後，依照乘機性交罪，判張男3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2022年間到大安某知名餐酒館用餐、飲酒，一路喝到凌晨3點多，才叫了計程車回家。小花上了車以後，隨即因為不勝酒力而昏睡，沒想到張姓司機見有機可乘，竟然將小花載到某飯店開房，接著伸出狼爪。

小花遭到侵犯，痛醒後發現自己全身赤裸，嚇得告知張男「我要洗澡」，接著躲進浴室透過手機求救，直到友人報警後才被救出。

▼小花睡到一半突然痛醒，驚醒後發現自己全身赤裸，正在遭到張姓司機侵犯。（示意圖／記者黃克翔攝）



張嫌落網後坦承犯案，也有意想要賠償，但因為經濟狀況不佳，所以無法達成和解，希望能夠獲得減刑的機會。

不過，台北地院法官審理後認為，張男趁著小花意識不清，做出了侵犯的行為，嚴重影響小花身心健康，雖然坦承犯行，但至今仍未和解，也沒有獲得原諒，因此依照乘機性交罪，判張男3年2月有期徒刑。