別再回來了！高檢署提再犯防止推進計畫　透過更保加強出監銜接

▲臺灣更生保護會董事長暨台灣高等檢察署檢察長張斗輝，主持再犯防止推進計畫—出監銜接會議。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報8月號出刊，針對降低再犯率的問題，報導臺灣更生保護會董事長暨台灣高等檢察署檢察長張斗輝，在今年7月13日及同年8月23日聯繫各單位後，召開「再犯防止推進計畫-出監銜接會議」。本次出監銜接會議邀請法務部保護司、更生保護、矯正、觀護及警政參加，主要瞭解各單位業務運作情形，除增加橫向聯繫外，也將建立個案銜接架構，希望共同有效防止毒品更生人再犯。

張斗輝特別重視施用毒品者出監後之服務情況，尤其更保配合行政院今年8月9日核定「施用毒品者再犯防止推進計畫」推出之「更生人社區處遇模式計畫」，協助更生人出監時的「復歸轉銜」、結合公私單位「就業輔導」及「心理諮商輔導」、提供弱勢更生人「房屋租賃補助」、給予願意長久工作更生人「就業安定獎勵」、有毒癮的更生人媒合「戒癮安置處所」。

以生態學的理論而言，個人自出生起，與家庭系統關係密切，家庭是個人交流最直接、頻繁，影響最大，當家庭無法發揮功能，欠缺社會支持體系時，更需要社會服務系統的介入，更保為協助更生人建立家庭支持系統，也透過專業社工師、心理師，辦理家庭支持及援助家庭服務方案。

協助毒品更生人，需要政府及民間發揮群策群力精神，「施用毒品者再犯防止推進計畫」之具體策略及行動方案，第二點收容人處遇與轉銜中訂有6項行動方案，強化更生保護、矯正、觀護系統前端銜接，由更保提前入監所銜接，瞭解更生人出監所需求，並安排提供相關服務，於更生人出監所後，結合觀護系統、警政系統，運用保護管束強制力及治安顧慮人口查訪機制，協助或促使更生人復歸社會，透過更保每月入監個別輔導及團體輔導，為出監後做準備。

更保於去年度共服務6,180位毒品更生人，31,786人次；核心案件人數總計1,838人，不但加強訪視，對於需特別服務的更生人提供心理諮商、租屋補助、穩定就業等服務。針對去年毒品更生人做分析，列為核心輔導案件，在提供密集關懷訪視、加強居住及就業穩定等獎勵，促進家庭關係等措施，失聯率明顯下降6%，對個案提供適當的協助，除了穩定他們的生活外，也有助於更保定期追蹤，在統計數字上看得到更保工作夥伴的用心。