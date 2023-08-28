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颱風假還有望！氣象局今發海警、明發陸警「暴風圈侵襲機率破7成」

▲▼。（圖／氣象局）

▲海上有三個颱風，左至右為蘇拉、海葵、丹瑞。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中颱蘇拉周三、四離台灣最接近，東部及南部為颱風主要影響的地區，中央氣象局預估將於今晚到明晨發布海上警報，明日下半天發布陸上警報，另外海葵颱風今早生成，若是兩個颱風距離更近，有可能發生藤原（雙颱）效應，屆時蘇拉可能從廣東沿海被拉回巴士海峽。

氣象局課長林秉煜表示，今日仍是夏季天氣，各地留意午後雷雨，西半部山區、大台北、南部有明顯降雨，中部的午後降雨可能持續到比較晚。

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▲▼。（圖／氣象局）

▲▼蘇拉暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼。（圖／氣象局）

明日下半天開始東半部零星短暫雨頻率增加，西半部仍有午後雷雨。周三、四是颱風最接近的時段，東半部、南部有局部大雨，花東、南部山區有局部豪雨，蘭嶼、綠島、東南部、恆春半島、金門、馬祖、澎湖要注意強風，周五颱風遠離，雖降雨趨緩，但各地天氣仍不穩。

目前台灣東方海面為廣大的低壓，除了颱風蘇拉、海葵、丹瑞外，可能還會有其他熱帶系統發展，若是蘇拉、海葵距離更近，或海葵更強，兩者就可能發生藤原效應，蘇拉可能會被海葵從廣東拉回巴士海峽，但不確定性非常大，還需觀察。

氣象局預估今晚到明晨發布海上警報，明日下半天發布陸上警報，雖然目前路徑預估不會登陸，但暴風圈仍可能涵蓋到台灣陸地，越接近颱風中心的地區風雨越強，尤其南台灣、蘭嶼綠島、台灣海峽沿海、金馬澎等地都要特別注意。

▲▼。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風路徑。（圖／氣象局）

▲▼。（圖／氣象局）

▲海葵颱風路徑。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢預測。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢預測。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢預測。（圖／氣象局）

▲未來天氣趨勢預測。（圖／氣象局）

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