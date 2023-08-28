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深耕在地土城香走讀　聖母廟辦《土城香文史走讀營》

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，為2024年土城香科先暖身，在王增榮主委大力支持下，由中山醫大林培雅教授策畫，吸引全台80位的愛好者報名，並請到台灣文史營創辦人「鹿耳門漁夫」蔡奇蘭，開場講述並吟唱台語七字詩句，代表了承先啟後，並進行四堂精彩的講座。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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聖母廟指出，4場講座是：李豐楙教授（中央研究院院士）：代巡與除役─「土城香」王醮與科儀；吳建昇教授（嘉義大學教授）：曾文溪流域變化與香境的關係；吳明勳老師（土城香作者）：「土城香」的儀式概述；黃明宏老師（武陣教練專書作者）：從台江陣頭文化談土城香傳統陣頭。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第2天帶領大家徒步走訪土城的五大角頭與地方自組的陣頭(郭岑寮金獅陣、蚵寮白鶴陣、砂崙腳八家將)與車巡的3天的香路（第一天溪北區域、第二天是台江區域、第三天以本境為主）。聖母廟並準備了超美味的土城香煮點心的風味餐。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

郭麗桂學員表示，課程讓她收穫良多，釐清過去對香科的一知半解；感受出土城地方角頭對聖母廟的尊敬。陳虹羽學員說，感恩這次課程帶來所有美好感動，期待明年土城香大家一起走香路。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文史工作者謝奇峰老師表示，感受出土城地方耆老盛情的接待，鳴炮歡迎並準備點心、飲料，並熱情分享自己跟媽祖的故事，土城角並將鎮殿大媽早期隨身的衣物捐給廟方，真是令人感動，耆老從這個角頭接學員交給另外一個角頭耆老來接待，

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲鹿耳門漁夫蔡奇蘭、台灣文史營創辦人。

謝奇峰老師指出，活動讓全國來土城采風走讀的學員是滿滿的收穫，土城鹿耳門聖母廟深耕地方，所謂愈在地愈國際，地方覺醒，願意說出自己的故事分享給大家，值得喝采，活動圓滿結束。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲土城角並將鎮殿大媽早期隨身的衣物捐給廟方。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟，8月26日、27日舉辦2天的《土城香文史走讀營》，吸引全台80位的愛好者報名，讓全國來土城采風走讀的學員收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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