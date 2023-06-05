台南400香科年《土城香》啟動　炸響第一炮

▲台南正統鹿耳門聖母廟，5日上午舉行《甲辰科土城香》啟動記者會暨揭幕儀式，由土城香總會長暨鹿耳門聖母廟主委王增榮、甲辰科香醮總幹事胡世澤、台南市副市長葉澤山等人，共同為「香醮辦公室」啟炮、揭幕，象徵炸響「土城香」第一炮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，5日上午舉行《甲辰科土城香》啟動記者會暨揭幕儀式，由土城香總會長暨鹿耳門聖母廟主委王增榮、香醮總幹事胡世澤、副市長葉澤山、民政局副局長吳明熙、文化局副局長陳修程、觀旅局主秘盧振義、文資處處長林喬彬、安南區區長魏文貴、議員蔡麗青…等人，共同為「香醮辦公室」啟炮、揭幕，象徵炸響「土城香」第一炮。

正統鹿耳門聖母廟，主祀天上聖母鹿耳門媽，信仰傳承溯及荷蘭時代前，1823年台江巨變、一建古廟傾圮、寄佛寄普，1913年一艘王船自福建飄到土城，船上五王顯聖，才助鹿耳門媽二建神廟，奉祀天上聖母、五府千歲以及一建古廟的眾神。

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日治時期有台灣第一香美稱的「西港香」前來土城刈火並迎請鹿耳門媽鑑醮、巡視香路，「土城香」於1961年正式成香，又稱「鹿耳門媽香‧五府千歲醮」，迄今已超過一甲子。

欣逢媽祖指示：「本科開放外界信徒參與五大主會」，63年來僅有土城轄境信眾才可參加擲筊杯選的「五大主會首」，甲辰科將首度開放全天下信徒共同參與「搏杯」，也因此，正統鹿耳門聖母廟提早開始籌劃相關活動、盛大舉行「《甲辰科土城香》啟動記者會暨揭幕儀式」。

5日揭幕儀式，除了土城香「武陣」：虎尾寮宋江陣「頭旗、雙斧」、郭岑寮金獅陣「金獅」、蚵寮角白鶴陣「白鶴、童子」、砂崙腳八家將「刑具爺」、青草崙百足真人「蜈蚣頭」齊聚一堂，台南市政府各處室亦蒞臨同慶，由土城香總會長暨鹿耳門聖母廟主委王增榮、甲辰科香醮總幹事胡世澤、台南市副市長葉澤山、民政局副局長吳明熙、文化局副局長陳修程、觀旅局主秘盧振義、文資處處長林喬彬、安南區區長魏文貴、台南市議員蔡麗青…等人，共同為「香醮辦公室」啟炮、揭幕，象徵炸響「土城香」第一炮。

葉澤山副市長指出，為台南市定文化資產的《土城香》有三大特色，一、獨特的「香醮合一」，由鹿耳門聖母廟內主神「鹿耳門媽」巡香、「五府千歲」建醮；二、陣頭豐富，且由庄民自發性成立，「宋江陣」、「金獅陣」、「白鶴陣」、「八家將」、「百足真人蜈蚣陣」成員近千人都不是職業陣頭，而是地方同心協力組成，在現在的工商業社會，格外難能可貴；三、參與的友宮愈來愈多、神轎都超過百頂，凝聚地方的向心力，具有宗教、文化意義。

王增榮主委表示：身為台南市定文化資產的「土城香」，也是2024年台南400的重點宗教項目，除了延續祈安禳災的傳統外，希望能讓更多外界人領受媽祖的福份，將香醮的意義發揚光大。建醮辦公室啟動後將開始一系列活動：8月舉辦「土城香文史營」、10月「搏主會」、12月安座慶典與明年元宵更將結合土城香的武陣進行聯演。明年媽祖誕辰前的【土城香】也會籌辦「追媽祖路跑」、「跟百足真人一起走」、「武陣大會師」、「土城香短片競賽」等活動，期待將宗教民俗結合文化觀光，讓更多人體驗傳統香醮的特色及魅力。

香醮辦公室現場亦展出台南市文資處主持的「土城香古文件整飭數位化成果展」、「土城香老照片回顧展」，讓超越一甲子的歷史軌跡，藉由文資影像與數位化，繼續傳承給下一代。