　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌透天厝「侵占國有地」！違建開始拆除　其他8戶也要掰了

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌位於汐止區的透天厝遭認定侵占國有地，最遲需於9月7日前拆除違建。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

前立委黃國昌位於新北市汐止區的透天厝，遭國有財產署認定侵占國有地，最遲需於9月7日前拆除違建；附近居民今天晚間證實，這2天確實看到黃國昌家的違建，已經開始拆除。

黃國昌位於新北市汐止區的透天厝，遭國有財產署認定侵占國有地，市府地政局今天晚間表示，21日前往會勘，確認占用的範圍；當時，黃國昌所委託的代理人轉述，黃國昌將願意雇工拆除占用國有地的違建。

地政局說，8月4日寄發限期改善函給黃國昌後，他回函陳述意見指出，先前國產署會勘時並未通知他，因此無法瞭解實際越界範圍，希望市府排定現場會勘，以瞭解須恢復原狀的範圍。

地政局說，原本8月16日就排定現場會勘，主要是要確認界址，當天因為下大雨而延至21日上午，會同代理人與國有財產署代表，由汐止地政事務所依資料指出相關界址點的位置，並由雙方確認後即離開；至於黃國昌何時拆除，拆除的程度如何不得而知。

附近居民今天晚間向中央社記者證實，這2天確實看到數名工人，在黃國昌家如火如荼地展開拆除作業。

地政局說，8月4日發文黃國昌及其他8名占用人，須30天內恢復合法使用，依照收文翌日起算，最後的期限為9月7日，逾期若不改善，將依違反區域計畫法與非都市土地使用管制規則，裁罰新台幣6萬元；屆期將前往現場確認，是否將占用的違建移除。

針對黃國昌啟動拆除工作，財政部國產署官員今天晚間受訪指出，若超過9月30日的騰空返還期限，才會進行拆屋還地訴訟相關程序。

至於黃國昌先前送件申請租地，國產署官員表示，由於這筆國有地位於飲用水水源水質保護區、或飲用水取水口一定距離內，且經相關目的事業主管機關認定，有保護需要、或有安全之虞，因此不予出租，案件已經註銷。

ET快訊
快訊／新北命案！男返家驚見母倒地流血死亡
鄧佳華將加入民進黨　邀約人曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌透天厝「侵占國有地」！違建開始拆除　其他8戶也要掰了

線上看！駐新加坡代表處正式發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊　

初一十五不一樣就是騙選票！　侯友宜喊話賴清德：支不支持台獨講清楚

國大代表力挺！　侯友宜：馬英九執政的兩岸和平才叫維持現狀

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

聲援賴品妤！　黃捷批在野黨政治霸凌：盡做沒下限的抹黑醜化

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

徐巧芯嘲諷賴清德疑僱網軍　苗博雅嗆：胡說八道也可以算是監督？

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

吃麥當勞討15包胡椒粉！要不到回家找爸哭　他大鬧店家下場超慘

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

黃國昌透天厝「侵占國有地」！違建開始拆除　其他8戶也要掰了

線上看！駐新加坡代表處正式發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊　

初一十五不一樣就是騙選票！　侯友宜喊話賴清德：支不支持台獨講清楚

國大代表力挺！　侯友宜：馬英九執政的兩岸和平才叫維持現狀

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

聲援賴品妤！　黃捷批在野黨政治霸凌：盡做沒下限的抹黑醜化

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

徐巧芯嘲諷賴清德疑僱網軍　苗博雅嗆：胡說八道也可以算是監督？

福島核污水排海　日使館發聲明：在中國不要大聲說日文

賣「日本烤肉神醬」忘做1件事！蝦皮賣家慘被罰百倍罰款

味全龍新人合約全部談妥　首輪劉俊緯總值上看600萬

超準心測！挑「一個顏色」　秒測你為何總是單身

過關斬將　兩岸電競賽上海交大奪冠

黃國昌透天厝「侵占國有地」！違建開始拆除　其他8戶也要掰了

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區域曝

換湯不換藥？《KBS歌謠大祝祭》「不在日本辦了」卻又被酸：耍伎倆

PCS決賽和平籃球館將登場！展元、小熊任主持人　PSG鎖定首張門票

太想治好孩子的憂鬱症！爸也陷入低潮焦慮　一起掛號淚崩哭訴

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

政治熱門新聞

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

黃國昌透天厝違建　開始拆除了

西門町爆一番賞抽獎詐騙　北市消保官抽查4間店無違規

線上看！駐新加坡代表處正式發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊　

初一十五不一樣就是騙選票！　侯友宜喊話賴清德：支不支持台獨講清楚

聲援賴品妤！　黃捷批在野黨政治霸凌：盡做沒下限的抹黑醜化

被記者逼摔倒　賴品妤發文了

國大代表力挺！　侯友宜：馬英九執政的兩岸和平才叫維持現狀

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

賴品妤被推倒？　他曝第三視角影片：比較像自己撞到攝影機腳架

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

更多熱門

相關新聞

黃國昌土地涉違規　新北市府擬罰6萬

黃國昌土地涉違規　新北市府擬罰6萬

前立委黃國昌汐止保護區土地遭質疑設有停車場。新北市府於7月21日發函並於27日完成送達違規行為人，要求1個月內限期改善。若8月27日仍未改善，將裁處新台幣6萬元罰鍰。

被控替im.B主嫌喬事　陳歐珀還原經過：陳琬惠烏龍爆料失立委專業

被控替im.B主嫌喬事　陳歐珀還原經過：陳琬惠烏龍爆料失立委專業

黃國昌嘆716遊行連參與民眾都被攻擊　痛批「惡劣妖風必須被遏止」

黃國昌嘆716遊行連參與民眾都被攻擊　痛批「惡劣妖風必須被遏止」

高虹安遭指「犯法後態度不佳」　他列黃國昌事蹟：這才是大開眼界

高虹安遭指「犯法後態度不佳」　他列黃國昌事蹟：這才是大開眼界

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

關鍵字：

黃國昌違建

讀者迴響

熱門新聞

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

騎士被左轉車撞倒！倒地又遭輾過2次重傷亡

陸百萬網美「被騙去東南亞」失蹤！商會證實遭綁架

獨／《木曜4》幕後被離職內幕曝光　104徵才驚見 「殘酷薪資」

快訊／晏柔中順產兒子！　楊孟霖感動曝全家福

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

蘇拉明轉中颱1路徑貫穿台灣！影響最劇時間曝

哥怒推母…弟返家驚見母倒地流血亡　

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

鄧佳華將加入民進黨　邀約人曝光

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

逼「放火」裸身下跪！青青前男友入獄

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

程式植入「-」害公司賠4千萬工程師慘了

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面