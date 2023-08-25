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恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

▲▼時代力量舉辦「民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團的距離」記者會 廖子齊 余佳蒨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量舉辦「民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團的距離」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量25日召開記者會踢爆，民眾黨雲林縣黨部與黑道掛鉤，從縣議員到多位黨部同仁，都曾涉入不法，包含暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等不法事證，且民眾黨雲林黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室仍然是暴力討債集團的據點，王新堯的手下，還是持續在從事暴力討債。

時代力量發言人余佳蒨表示，當終結黑金已經成為各政黨的普世價值，政治人物也紛紛和黑道保持距離、劃清界線的時候，卻看到民眾黨的黨公職，多次和具有黑金背景的政治人物或地方人士巧遇。近期更發現，民眾黨雲林黨部從縣議員到多位黨部同仁，都曾涉入不法。

余佳蒨指出，時代力量立委邱顯智先前在臉書揭露，民眾黨雲林黨部與黑道掛鉤，從民眾籍雲林縣議員陳乙辰、雲林縣黨部北港區主任李順晟到雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉，民眾黨雲林縣黨部從上到下多位黨公職，涉嫌暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等不法。

對此，被指控涉嫌強盜、暴力討債的民眾黨雲林黨部執行長王新堯說，他有良民證，他沒有前科。民眾黨發言人陳智菡則回應，不諱言黨部這些人有前科，但這些是過去式，法律並沒有規定更生人不能參加政黨或公益組織，必須給更生人機會。余佳蒨質疑，這些人真的改過自新了嗎？根據時代力量調查，實際情況完全相反，民眾黨雲林黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室，仍然是暴力討債集團的據點，王新堯的手下，還是持續在從事暴力討債。

余佳蒨提到，王新堯經營的唯權法律事務所，事實上與他的烏麻園城鄉發展協會，是同一個住址，在臉書上，也可以找到名為「虎尾三樓辦公室」、「虎尾三樓唯權法律事務所」的打卡點，這些都是王新堯集團的據點。就連柯文哲到雲林找王新堯，也是在同樣的地方合影留念。

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊指出，進一步調查後發現，有一位楊姓男子經常在「虎尾三樓辦公室」打卡、標記王新堯，不只在王新堯選舉期間積極助選，也經常宣傳唯權法律事務所，民事刑事法律諮詢委託、民事糾紛調解、債務糾紛調解、債務協商委託等各項業務，也曾貼出王新堯的照片說「老闆召見」。而這位楊姓男子，經過查證比對，就是曾經犯下多起重利罪、暴力討債案件的楊先生。

廖子齊說明，根據判決書內容，這位王新堯的手下楊先生，在2020年曾押人入屋，持藤條毆打被害人，導致被害人出現顏面挫傷瘀青、上臂與腕部與大腿挫傷、右側膝部挫傷等傷害，強逼其簽下36萬元的借據。又依據另案判決書，楊先生在2016年暴力討債的被害人，在向檢方報案後，楊先生直接打電話恐嚇被害人，「不要讓我遇到，手腳一定讓你斷掉」、「要是我沒有被抓走，你一定是穩死的，我一定讓你消失在雲林縣」，行徑囂張。

廖子齊指出，楊先生在臉書上經常發文宣傳討債業務，甚至將他人的借據直接發在臉書上，以凸顯其順利處理債務。觀察其犯案手法，和2007年新聞報導王新堯強盜、暴力討債集團的犯案模式如出一轍。

余佳蒨分析，王新堯的法律事務所根本就是暴力討債集團的據點，由這樣的人擔任執行長，民眾黨雲林縣黨部是不是已經變成黑道堂口？余強調，2021年民進黨台北市黨部發生趙介佑染黑、涉毒事件時，民眾黨大力抨擊「民進黨從上到下黑影幢幢，這不是一個負責任的政黨應該有的作為，呼籲執政黨正視內部黑化問題，不要讓台灣再次淪落到黑道治國的境地。」時代力量絕對支持政黨染黑零容忍，也認為這樣的標準，所有政黨都應一體適用。

余佳蒨表示，面對民眾黨地方黨部黑影幢幢，要請問柯文哲主席三個問題：第一，請問柯文哲「政黨染黑零容忍」是否適用於民眾黨？是否適用於民眾黨雲林縣黨部？第二，請問柯文哲，民眾黨還有沒有地方黨部，有類似雲林黨部染黑的狀況？要不要主動調查，向社會大眾說清楚？第三，請問柯文哲，是否清查嘉義選哲之友會幹部染黑的情形、撤換曾犯下妨害自由的總會長王冠鈞？余呼籲，民眾黨高喊超越藍綠的同時，也必須做到是非、黑白分明。

▲▼時代力量舉辦「民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團的距離」記者會 廖子齊 余佳蒨。（圖／記者屠惠剛攝）

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