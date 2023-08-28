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社會 社會焦點 保障人權

北市民生社區藏賭場！LINE揪咖聚賭　搓牌聲擾民被抄了

記者張君豪／台北報導

北市松山分局日前接獲民眾反映，指松山區富錦街一處民宅出入複雜，深夜常有擾人麻將聲，警方獲報長期蒐證，24日持台北地院核發搜索票，當場查獲連姓負責人（36歲）、郭姓賭客等5人在屋內賭博，查扣賭資籌碼新台幣3萬餘元及賭具證物，全案以涉嫌刑法賭博罪、社會秩序維護法送辦。

▲松山警方在富錦街民宅查獲麻將賭場逮捕連姓業者及賭客5人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方在富錦街民宅查獲麻將賭場，逮捕連姓業者及賭客5人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

賭場業者連男（約36歲）承租民宅經營職業麻將賭場，透過LINE群組招攬賭客，賭客會依照打牌金額為1圈抽頭金600元、1底300元、1台50元，並用業者提供籌碼1比1來計分，結束後計算出輸贏金額，並以現金交付。

▲松山警方在富錦街民宅查獲麻將賭場逮捕連姓業者及賭客5人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方歷經1個月監控蒐證，在24日16時許持索票到該賭場進行搜索，當場查獲負責人連男及4名賭客，眾人見警方上門，坦承係因工作閒暇之餘透過LINE群組湊咖賭博，警方現場查扣賭資籌碼3萬餘元、抽頭金籌碼600元、抽頭金現金1800元及賭具麻將1副。

警方將賭場業者及賭客帶回偵訊，訊後連男以《刑法》268條賭博罪送台北地檢署偵辦、其餘賭客以《社維法》第84條裁處。松山警方呼籲，賭博常衍生治安事件，影響社會甚鉅，警方除了持續查緝職業賭博，也加強網路巡邏，廣蒐賭博情資，將全力掃蕩賭博，絕不容許非法賭場流竄。

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