「霸氣哥」百元鈔買50元檳榔免找　店家一看傻眼：竟是同號假鈔

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一間檳榔攤8月25日下午，有客人購買檳榔時行跡可疑，店家仔細一看才發現收到假鈔，這家檳榔攤上個月也曾收到百元假鈔，2張假鈔比對才發現竟然同號，趕緊向派出所報案。

▲苗栗縣竹南鎮一間檳榔攤收到假鈔，這家檳榔攤上個月也曾收到百元假鈔，2張假鈔比對才發現竟然同號。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

竹南分局中港海口派出所受理後展開調查，被害人表示上個月也發生過類似的狀況，警方檢視被害人提供的假鈔才發現兩次案發時所使用的鈔票號碼是同號。

警方調查，嫌疑人25日下午駕駛自小客車停於檳榔攤前，向店家表示欲購買50元的檳榔，並以一張對折的百元鈔票付款，被害人轉身準備找零時，自小客車突然疾駛離開，被害人這時仔細檢查才發現收到假鈔票，並想起上個月也曾收到百元假鈔，兩張比對一看才發現是同樣的號碼。

經警方比對店家監視器，目前已鎖定特定車輛，現將積極查緝中，警方表示，這類嫌疑人可能分別持假鈔前往他處購物，籲請其他受害商家與警方連絡指認。

竹南警分局呼籲民眾，分辨真假鈔有3項原則，一，摸一摸、以手指觸摸角落面額處觸感。二、看一看、透光檢視面額下方的浮水印。轉一轉，檢視面額油墨變色，就可以有效辨識出假鈔，民眾如果收到假鈔，千萬不可持僥倖心理使用，以免觸法遭移送法辦。