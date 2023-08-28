　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德：讓台灣更文明、偉大　國家應做弱勢者後盾

▲▼與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（28日）傾聽全國19個社福團體的意見，他表示，一個國家的偉大不在於人口、武力多強，而是其文明有多進步，國家必須讓身心障礙者們得到支持與尊重，做婦女、孩子、無家者、受暴者、弱勢者的後盾，並承諾若當選總統，將定期與社福團體們見面，確保各團體的心聲能被具體實現，讓台灣成為更文明、偉大的國家。

賴清德今天下午出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」活動，他致詞時表示，剛剛在台下聆聽每一個團體所提出的主張，雖然每個人只有100秒發言時間，但已經足以讓自己了解大家的困境，也可以讓自己感受到，大家對未來政府的期待，當然更希望共同合作、一起努力，建構一個更幸福的台灣。

賴清德表示，社會上關心弱勢，但可能比較少有機會，一下子接觸那麼多團體，講出各自的心聲。他不諱言，台灣身心障礙人數大概佔總人口5％，不管怎樣，每個社會、國家必然面臨「如何好好照顧身心障礙者」的課題，而他有幾個看法：首先，他將抱持行公義、存憐憫、謙卑之心，與社福團體共同合作，一起關注、照顧、支持身心障礙者，將台灣建構為適合每一個人生活的幸福國度。

賴清德說，第二點，他發自內心地認為，台灣是民主國家，國家的主人是島上的2350萬人，政府有責任要讓每個人都可以自在地在這裡生活；第三點，對於各團體所提出的心聲，不是一次就有辦法解決，而他願意承諾，若當選總統，將會與各個團體定期開會，來檢視到底做得如何、還有哪些做得不足，以確保每個團體提出的心聲，能夠被具體實現。

賴清德強調，一個偉大的國家，不在於它的人口有多少、國防武力有多強，而在於它的文明有多進步，文明除了民主自由的生活體制以外，還有國家有沒有辦法讓國家的主人們自在地在這片土地上生活，能夠對身心障礙者給予必要的協助，讓他們覺得自己是國家的主人，得到政府對他們的支持與尊重。

不過，賴清德表示，其實這需要公私協力，不是只靠政府、總統、衛福部，必須由每個團體共同合作，才有辦法完成，「我認為你們（在場社福團體）就是，讓台灣每一個人得以自在生活，國家非常重要的力量」，「我非常需要大家的支持」。他表示，包括揮別性別暴力、照顧兒童，不要再因為意外事故讓孩子失去寶貴性命，政府不僅僅要做婦女、受暴人士的後盾，也要做弱勢孩童的後盾，此外，政府也應該投資青少年，並在全台灣推動食物銀行，好好運用食物資源，此外，對於如何幫助無家者、資深國民，整合長照醫療與健保資訊，照顧罕見疾病者等，這些都非常重要。

對於有與會社福團體建議應該制定「無障礙專法」，賴清德說明，目前有相關的政策，恐怕是因為落實不足，未來可以來檢視，看有哪些不足，該修法就修法，該立專法就立專法。他談及，盼藉由每個團體在社會上所接觸不同的身心障礙者，政府定期與之集會，讓台灣成為更文明、偉大的國家。

▲▼與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
台灣女大生出國　和男友講電話突尖叫失聯
「六千牛肉湯」評論嗆顧客：去景行廳也要排！給5星也被罵慘
蘇拉「越來越猛」近台將成強颱！　氣象局今晚發海警
快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」
快訊／國1驚現「伯朗海」　回堵5公里
快訊／郭台銘參選　侯友宜10字回應
快訊／火燒車！　男駕駛燒成焦屍
曾幫郭台銘站台！　縣長不挺了
法拉利超跑路邊違停　「車牌註銷」立即拖吊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱郭台銘參選「塵埃落定也好」　他喊話：國民黨現在就是堅壁清野

郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

勵馨基金會：楊志良合理化暴力行為　無助解決社會問題

大同區1工人觸電身亡！北市府勒令「局部停工」　最高可罰雇主30萬

快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」　郭台銘那麼有錢不是問題

就是要進總統府！命理師曝郭台銘宣布參選時間、地點大有玄機

快訊／賴清德：讓台灣更文明、偉大　國家應做弱勢者後盾

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜反應曝光　10字回應了

命理專家：柯侯郭整合機率僅5%　「這樣配」勝算較高

郭台銘參選！苗栗縣長鍾東錦劃清界線：尊重但不支持

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

稱郭台銘參選「塵埃落定也好」　他喊話：國民黨現在就是堅壁清野

郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

勵馨基金會：楊志良合理化暴力行為　無助解決社會問題

大同區1工人觸電身亡！北市府勒令「局部停工」　最高可罰雇主30萬

快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」　郭台銘那麼有錢不是問題

就是要進總統府！命理師曝郭台銘宣布參選時間、地點大有玄機

快訊／賴清德：讓台灣更文明、偉大　國家應做弱勢者後盾

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜反應曝光　10字回應了

命理專家：柯侯郭整合機率僅5%　「這樣配」勝算較高

郭台銘參選！苗栗縣長鍾東錦劃清界線：尊重但不支持

張景嵐交往半年才獻第一次！　甜閃陳銳「未來規劃全說了」

稱郭台銘參選「塵埃落定也好」　他喊話：國民黨現在就是堅壁清野

赴加拿大遊學！台灣女大生和男友聊天突尖叫失聯　遭勒昏劫財

郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

67歲韓劇界寶石女星長腦瘤　「拒抗癌治療」奇蹟好轉：要活像自己

MG公布「電動敞篷跑車」規格　將有RWD後驅版、折合新台幣113萬起

麥當勞最潮聯名！與Palace合作系列單品、套餐紙袋極具收藏價值　

受蘇拉颱風影響　太平山8／29下午4時起預警性休園

《好聲音》學員「全在同一晚PO澄清文」！網爆內幕：內部發了要求

勵馨基金會：楊志良合理化暴力行為　無助解決社會問題

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

政治熱門新聞

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

郭台銘：願意犧牲自己的財產　換得中共不打台灣

快訊／郭台銘宣布參選！張麗善怒轟：沒誠信

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

快訊／郭台銘正式宣布參選　「決定以總統參選人身分投入2024」

郭台銘宣布參選總統　國民黨：黨參選人不可違紀站台掃街

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

即／郭台銘宣布參選！彰化「挺郭派」議長說話了

傳將與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了

快訊／要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

日本排核廢水惹議　她點賴品妤表態「排放個屁」、怎幫東北角漁業

信託鴻海財產？　郭台銘笑：曾馨瑩抱怨好幾個貴皮包都要申報

獨立參選總統要過這一關　只有宋楚瑜連署破百萬

更多熱門

相關新聞

林俊憲改口「勿連署」　郭台銘有錢不是問題

林俊憲改口「勿連署」　郭台銘有錢不是問題

鴻海創辦人郭台銘今（28日）正式宣布參選2024總統，民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲上午透過臉書點評說，很多民進黨支持者說要幫郭台銘連署，引發輿論熱議。不過，林俊憲下午「改口」表示，29萬份連署書對郭台銘來說，完全不是問題，呼籲支持者們不必介入。

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

命理專家：柯侯郭整合機率僅5%

命理專家：柯侯郭整合機率僅5%

民進黨2024躺著選？　媒體人曝隱憂：真正在開香檳的只有賴清德

民進黨2024躺著選？　媒體人曝隱憂：真正在開香檳的只有賴清德

郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面