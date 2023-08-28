快訊／賴清德：讓台灣更文明、偉大　國家應做弱勢者後盾

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（28日）傾聽全國19個社福團體的意見，他表示，一個國家的偉大不在於人口、武力多強，而是其文明有多進步，國家必須讓身心障礙者們得到支持與尊重，做婦女、孩子、無家者、受暴者、弱勢者的後盾，並承諾若當選總統，將定期與社福團體們見面，確保各團體的心聲能被具體實現，讓台灣成為更文明、偉大的國家。

賴清德今天下午出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」活動，他致詞時表示，剛剛在台下聆聽每一個團體所提出的主張，雖然每個人只有100秒發言時間，但已經足以讓自己了解大家的困境，也可以讓自己感受到，大家對未來政府的期待，當然更希望共同合作、一起努力，建構一個更幸福的台灣。

賴清德表示，社會上關心弱勢，但可能比較少有機會，一下子接觸那麼多團體，講出各自的心聲。他不諱言，台灣身心障礙人數大概佔總人口5％，不管怎樣，每個社會、國家必然面臨「如何好好照顧身心障礙者」的課題，而他有幾個看法：首先，他將抱持行公義、存憐憫、謙卑之心，與社福團體共同合作，一起關注、照顧、支持身心障礙者，將台灣建構為適合每一個人生活的幸福國度。

賴清德說，第二點，他發自內心地認為，台灣是民主國家，國家的主人是島上的2350萬人，政府有責任要讓每個人都可以自在地在這裡生活；第三點，對於各團體所提出的心聲，不是一次就有辦法解決，而他願意承諾，若當選總統，將會與各個團體定期開會，來檢視到底做得如何、還有哪些做得不足，以確保每個團體提出的心聲，能夠被具體實現。

賴清德強調，一個偉大的國家，不在於它的人口有多少、國防武力有多強，而在於它的文明有多進步，文明除了民主自由的生活體制以外，還有國家有沒有辦法讓國家的主人們自在地在這片土地上生活，能夠對身心障礙者給予必要的協助，讓他們覺得自己是國家的主人，得到政府對他們的支持與尊重。

不過，賴清德表示，其實這需要公私協力，不是只靠政府、總統、衛福部，必須由每個團體共同合作，才有辦法完成，「我認為你們（在場社福團體）就是，讓台灣每一個人得以自在生活，國家非常重要的力量」，「我非常需要大家的支持」。他表示，包括揮別性別暴力、照顧兒童，不要再因為意外事故讓孩子失去寶貴性命，政府不僅僅要做婦女、受暴人士的後盾，也要做弱勢孩童的後盾，此外，政府也應該投資青少年，並在全台灣推動食物銀行，好好運用食物資源，此外，對於如何幫助無家者、資深國民，整合長照醫療與健保資訊，照顧罕見疾病者等，這些都非常重要。

對於有與會社福團體建議應該制定「無障礙專法」，賴清德說明，目前有相關的政策，恐怕是因為落實不足，未來可以來檢視，看有哪些不足，該修法就修法，該立專法就立專法。他談及，盼藉由每個團體在社會上所接觸不同的身心障礙者，政府定期與之集會，讓台灣成為更文明、偉大的國家。