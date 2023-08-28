快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」　郭台銘那麼有錢不是問題

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28日）正式宣布參選2024總統，民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲上午透過臉書點評說，很多民進黨支持者說要幫郭台銘連署，引發輿論熱議。不過，林俊憲下午「改口」表示，29萬份連署書對郭台銘來說，完全不是問題，呼籲支持者們不必介入。

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

林俊憲今天上午透過臉書點評時事說，自己必須要道個歉，因為自己這幾個月一直在節目上說，郭台銘不會參選，畢竟他過去開芭樂票的經驗太多了，但看來那都是以前「年輕氣盛」，現在已經成為穩重的男人了，「我聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫他連署，幫郭董一圓選總統的夢，可千萬別讓他們失望！」

不過，林俊憲今天下午受訪時改口說，雖然確實有聽到支持者想自發幫郭台銘連署聲音，「不過以民進黨的立場我們不會介入連署，我們也呼籲支持者不必要去介入郭台銘的連署，因為連署29萬份對郭董來講完全沒有問題，郭台銘有各路牛鬼蛇神、英雄好漢、地方派系在支持，而且郭董那麼有錢，連署完全不會是問題」。

林俊憲表示，只是，未來選情仍然有變數存在，因為，宣布參選是不是就真的代表一定會選到底？不要忘記郭台銘的參選聲明裡面就是強調要「在野整合」，所以自己聞到的是濃濃以戰逼和的味道。

林俊憲最後重申，「民主時代，任何人參選都是他的權利，我們（民進黨）也都給予祝福」。

民進黨發言人張志豪也表示，郭台銘宣布參選，係國民黨家務事，民進黨立場很清楚，就是不涉入他黨家務事。