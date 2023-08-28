郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘參選藏5風險！　鈕則勳：可能成為侯柯聯盟的催化劑

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布以獨立參選人的身分投入總統大選。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳分析，郭台銘參戰雖然可以以小搏大和國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲談判，但還是有風險，可能反會加速侯友宜跟柯文哲的合作。

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開連署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

鈕則勳說，郭台銘參選，首先是對自己政治誠信的衝擊，影響正當性，畢竟國民黨徵召侯友宜的時候，他在社群上面有寫到要支持侯友宜，現在背棄承諾，中間選民未必埋單。

第二，鈕則勳認為，郭台銘要連署，也是非常大的挑戰，因為如果連署沒有破1百萬，甚至不到70萬，那就沒辦法形成很大的政治能量，反而會被看衰。

第三，鈕則勳指出，郭台銘沒有地方組織，只能夠藉挖國民黨組織的牆角，來建構自己的動員系統，這樣風險會非常的大，畢竟受制於人。

第四，鈕則勳表示，郭台銘的參選，侯友宜與柯文哲勢必非常不爽，可能變成契機促使國民黨、民眾黨整合，而郭台銘則成為侯柯聯盟的催化劑，到時郭台銘進退失據的情況，非綠選民棄保的決策反而更容易。

最後，鈕則勳分析，郭台銘德參選，普遍被認為會是導致非綠陣營敗選的直接原因，從這個邏輯來說，郭台銘確實可能會被貼上非綠敗選「替罪羔羊」的標籤，這對郭台銘來說，一定會是不可承受之重。雖然郭台銘現在某種程度和侯友宜、柯文哲平起平坐，取得協商談判的入場券，看似有發揮以戰逼和的效果，但一個不小心反而讓自己邊緣化。

郭台銘28日記者會表示，多數民眾期望他出來選，他在產業界有將近50年的歷練，深知進步的總總細節，他有豐沛的國際視野，深知AI人工智慧新時代已來臨，台灣未來的總統需要對產業發展的洞察力，而他自己的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德！郭台銘本來沒必要選，但是，郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席！郭台銘期許自己能成為團結的最大公約數，我也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」

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