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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「21歲正妹網紅」奪港姐亞軍成大黑馬！一度離奇失蹤疑退選　

▲▼2023港姐三甲誕生！這位大陸女生獲亞軍。（圖／翻攝自中新網）

▲2023港姐三甲誕生。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

「2023香港小姐」前三甲8月27日晚誕生。15號選手莊子璇奪得冠軍桂冠，來自江蘇的4號選手王怡然獲亞軍和「最上鏡小姐」，17號選手王敏慈摘得季軍。王怡然樣子甜美，一直是網友心目中的黑馬，但早前因在TVB官方宣傳照離奇消失，旋即傳出她退選的消息，幸獲澄清只因二度確診，未能隨大隊前往廣州拍攝有關宣傳短片。

據《中新網》報導，值得注意的是，本屆港姐16強中不少選手來自大陸或有大陸成長經歷。如獲得亞軍和「最上鏡小姐」的4號選手王怡然來自江蘇，現在就讀於香港浸會大學綜合傳播管理學專業。

14號選手陳怡名是東北人，擁有香港理工大學翻譯與傳譯碩士學位，畢業後在香港從事公關專員工作。本屆港姐季軍17號選手王敏慈則是在新加坡長大的香港女孩，目前在北京中央戲劇學院求學。

現年21歲的王怡然來自江蘇，是香港浸會大學綜合傳播管理學學生，是大陸小有名氣的網紅，小紅書帳號「小然然叫Lynn」坐擁逾萬網友關注。王怡然除了在社交平台分享在港遊玩的影片外，早前㛑曾拍片大談選港姐的心路歷程，不過由於她不懂說廣東話，因而遭網友抨擊。

21歲的王怡然賽後表示，對於獲得亞軍和「最上鏡小姐」感到非常驚訝，感謝家人、朋友和每一位粉絲一路的支持。她笑言，對決賽最後的1分鐘問答環節有些後怕，印像也非常深刻。雖然之前廣東話不是特別流利，但在參賽期間通過和本地佳麗的交流，聽粵語歌等方式，迅速提升自己的粵語水平，並更深刻地了解香港文化、融入香港生活，令港姐競選這個舞台更加多元、包容和多姿多彩。

▲▼2023港姐三甲誕生！這位大陸女生獲亞軍。（圖／翻攝自中新網）

▲亞軍王怡然（左）和季軍王敏慈（右）。（圖／翻攝自中新網）

本屆「香港小姐」最終入圍的16位選手整體學歷較高，其中有5位是碩士，展現出「美貌與智慧並存」的新港姐形象。當晚的決賽由「香港小姐」競賽史上首位AI主持人「陳婉嫣Evelyn」和陳豪、陳展鵬、陳山聰、蕭正楠共同主持。

據悉，AI主持人「陳婉嫣Evelyn」是綜合過去50年「香港小姐」冠軍的參賽片段生成，「陳婉嫣Evelyn」的名字也是根據往屆港姐冠軍的中英文名字及資料生成，寓意「聰明又迷人」。至於為什麼姓「陳」？原來是AI發現過去50屆港姐冠軍中陳姓數量最多，共有6位，因此設定為「陳」。

自1973年起，TVB每年舉辦「香港小姐」比賽，至今已至第51屆。

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