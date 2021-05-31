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台南市61屆中小學科展　長中國中部勇奪生物科亞軍

▲台南市長榮中學國中部郭志賢、郭紜杉、鄭雲友，參加台南市第61屆中小學科展，獲得生物科亞軍及最佳團隊合作獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學國中部郭志賢、郭紜杉、鄭雲友，參加台南市第61屆中小學科展，獲得生物科亞軍及最佳團隊合作獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部郭志賢、郭紜杉、鄭雲友，參加台南市第61屆中小學科展，「哇！變色螂──探討奇異海蟑螂的特殊習性與變色行為」，獲得生物科亞軍及最佳團隊合作獎，在卓猛暉老師這3年用盡心力及時間，努力地指導3位同學，不論是抓捕海蟑螂，還是提供資源，均不遺餘力，才能帶領同學獲此佳績。

郭志賢表示，國一時的起步非常不順利，如螃蟹養不活、筍殼魚不知其研究方向，陰錯陽差才選擇海蟑螂，從開始的一無所知，到最後漸感興趣，我們發現了他們的變色行為及演化關係；特別感謝猛暉老師，犧牲時間為他們修改報告、假日去捕捉海蟑螂及到長大蒐集資料，在知道取消複試前，也邀請高三學長來指導如何發表，透過一次又一次的巡迴演出，大家的表現也愈發良好，雖然最後以亞軍收場，但學到許多是比獎牌更重要的事，也感謝所以協助過他們的人。

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▲台南市長榮中學國中部郭志賢、郭紜杉、鄭雲友，參加台南市第61屆中小學科展，獲得生物科亞軍及最佳團隊合作獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭紜杉表示，由於疫情影響，今年的複審取消線上視訊發表及審問，再加上老師已安排他們到各班級順練口頭發表，無法發表，心中覺得可惜，但得知拿到第2名及最佳團隊合作獎時實在是又驚又喜。非常謝謝，3年來一直幫助我們的猛暉老師及我的兩位隊友，他們將一開始不適合研究的黎明招潮蟹，更換成奇異海蟑螂，導致能夠完成報告的時間縮短，不過他們也以最高的效率去完成它，拿到第2名及最佳團隊合作獎兩項大獎也讓他們拿到最好的回報，再一次感謝老師以及隊友們。

▲台南市長榮中學國中部郭志賢、郭紜杉、鄭雲友，參加台南市第61屆中小學科展，獲得生物科亞軍及最佳團隊合作獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭雲友表示，謝謝猛暉老師從他們國一時就協助他們，雖然他們換過了一些主題，但不管是什麼主題，老師仍一直的協助，也感謝做過科展的學長傳受了發表的訣竅，雖然發表取消了，還是有從中學習到。也謝謝郭志賢和郭紜杉，他們一起從國一開始做科展到國三，在這過程中雖然有發生一些困難，但大家也克服了，就算沒有得到冠軍，不過學到的事情已經比冠軍還值得了。

長中校方表示，能在大型競賽中脫穎而出本非易事，但近幾年，只要長中所參加科展都能抱回大獎，十分感謝卓猛暉老師的付出，也恭喜得獎的同學，相信在未來，大家能在此基礎上，繼續精益求精，有更上一層的表現。

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