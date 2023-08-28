主打人妻雜交趴！3300元「3小時吃到飽」　他疑報名落選怒檢舉

▲情侶辦全國巡迴雜交趴被逮。（翻攝自記者爆料網）

圖文／鏡週刊

一對情侶辦性愛趴經驗豐富，還突發奇想舉辦「六都巡迴」雜交趴，媒介缺錢女子利用照片吸引恩客上門，舉辦超過200場、跑遍六都，甚至主打3千3至4千不等「3小時不限次數」吃到飽，招攬大票恩客上門嚐鮮。對此，警方這次能順利成功破獲這起大宗雜交趴，疑為落選者心生嫉妒，向警方檢舉。

台南第二分局日前破獲一對情侶舉辦「全國巡迴性愛趴」，當場逮捕正在激戰的7男3女，以及活動費用4萬6,300元、保險套447個、潤滑液7瓶及手機等證物。

據了解，張男與范女辦性愛趴經驗豐富，日前再度於社群軟體舉辦全國巡迴的性愛轟趴，以性感女性照片、「人妻情欲按摩師」等腥羶字樣招攬恩客，甚至還強調3300元至4000元「3小時不限次數」吃到飽，參加的人妻，事後則可與張男與范女平分報名費，且報酬穩定讓小姐相互告知下，越來越多人加入。

▲性愛群交趴以性感女子照片貼文攬客。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據《自由時報》報導，張男與范女皆50歲以上，原在北部有正當工作，見社群上常有情色訊息，便誤入歧途開始合夥媒介女子性交易，大多數性愛趴都在北部舉辦，一週約2至3場，每場還分為上、下半場，幾成制度化經營，推估兩人月收超過10萬元以上。

據報導，這次台南場主打「人妻」，強調3小時內不限性愛次數，疑似有網友報名落選，心生不滿而向警方檢舉，因此讓警方成功破獲集體性交易現場。對此，全案調查後，張男與范女依涉嫌妨害風化罪移送地檢署偵辦；另同案10名參加轟趴性交易的7男3女，則分別以社會秩序維護法裁罰3,000元。

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