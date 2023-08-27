賴清德踩新北造勢　林佳龍批侯友宜：爭功諉過從不認錯

▲林佳龍出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／新北報導

曾代表民進黨競逐新北市長的總統府秘書長林佳龍今（27日）表示，民進黨總統參選人賴清德以身作則、提出國政願景，反觀國民黨總統參選人侯友宜成為「半年市長」，爭功諉過、從來不會認錯，甚至在國民黨黨內競爭時「竊取」權力，卻不負任何責任。

林佳龍今天上午出席在新北新莊舉辦的全國雲林旅外鄉親賴清德後援會造勢活動，他登台助講時說，今天對自己來說感觸很深，9個月前，自己也在這裡奮鬥（指2022年林佳龍參與新北市長選舉），當時他臨危授命，感謝大家相挺；自己的選情很艱困時，賴清德就來了11次，差不多每個禮拜都來支持，這就是雲林人「有情有義」的精神。

林佳龍表示，他現在擔任總統府秘書長，與賴清德共事，看到賴清德從不抱怨、以身作則、面對困難咬緊牙根的人格特質，例如此次以副總統身份出訪友邦巴拉圭，代表國家走出去獲得認同，民調增加5％，現在台灣面臨關鍵歷史時刻，總統就是國家的領航員，台灣不能夠走錯方向。

對於賴清德的對手侯友宜，林佳龍說，去年選舉時新北市黨部主委何博文曾掛上「拒投半年市長」，如今一一應驗，新北市政頻頻出問題，侯友宜也沒有提出明確的國政願景。他批評，侯友宜爭功諉過、絕對不會認錯，他對國家、經濟、社會的政策是什麼，攤在陽光下時就看得很清楚，而看得更清楚的是近日退出國民黨的苗栗縣前縣長徐耀昌。

林佳龍表示，徐耀昌退出國民黨後，說出很多人的心聲：侯友宜在高雄市前市長韓國瑜競選總統、四大公投的時候袖手旁觀、背棄國民黨，在黨內競爭時「竊取」權力，不負任何的責任；對比賴清德，相信外界已經看到賴的人格特質了，期待雲林人大團結，信賴賴清德，讓他來擔任台灣總統。

▲卓榮泰出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者呂佳賢攝）