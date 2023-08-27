台南七夕「愛力啦啦隊」城市應援慶典　世代參與共創愛

▲台南七夕嘉年華「城市應援慶典」，於西竹圍之丘文創園區盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南七夕嘉年華「城市應援慶典」，於西竹圍之丘文創園區盛大舉辦，開場表演邀請到「台南市仙草實驗小學關嶺分校太鼓隊」11位國小學生與校友共同為活動齊鼓宣揚，打擊出「愛的鼓力」節奏。

震撼的鼓聲傳遞孩子們的歡樂與奔放，更加入健康操帶動跳引領大眾動動身體、展現愛的量；強調世代參與、共創的重要性，不同年齡層的民眾都能在台南城市中尋得樂趣。

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現場亮點「七夕鵲橋」裝置，更是由孩童與家長攜手一起玩創意、剪紙繪畫，透過繪本創作工作坊認識七夕經典傳說故事：織女與牛郎，創造親子間的互動，象徵心靈的連結與相互扶持。同時！更有帶入七大月老特徵與祭祀儀式的「月老運動會」闖關活動，「月老鴛鴦譜」、「紅線心連心」、「愛情馬拉松」三大愛的關卡，邀請大眾在遊戲互動中磨練默契、挑戰任務，深化彼此情感更能認識月老祭祀文化。

在盛夏的週末午後，延續七夕當日過後的甜蜜風情，現場還有「呷甜甜市集」，集結甜品、鹹食、拍貼機、似顏繪、占卜等多元的台南在地攤商與店家，讓市民朋友們有吃有逛又有樂！

透過嶄新視角引領大眾在充滿愛的時節當中，聆聽台南城市的文化脈動，感受七夕文化的多元面貌，無論是一人前往、二人同行、三人成團，都能在這場「城市應援慶典」中找到與這座城市相處的方式，也期許為大眾帶來的不僅是豐富的活動內容，更希望鼓勵大眾在七夕節慶中，能多多與家人、孩子、朋友們分享情感，從眾多神祇的形象中體會愛的多元性，共同編織更多故事，這次也即將於9月2日、9月3日、9月9日、9月10日，推出「練愛啦啦隊」城市走讀活動，邀請想要戀愛升等的市民朋友一同參與，更多活動詳情請至台南七夕嘉年華臉書粉絲團 https://www.facebook.com/love.tncity。