台南水道博物館AR擴增實境裝置　黃偉哲化身水太郎體驗水旅程

▲台南市文化局在山上花園水道博物館C館（送出唧筒室），導入AR科技，規劃互動投影劇場「水旅程–水太郎的秘密基地」，讓民眾化身為可愛的水滴寶寶「水太郎」，體驗從原水變成淨水的旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館，是國內唯一水道設施的國定古蹟，除了硬體建築以外，還擁有全國唯一，二抽三送的運水系統，為了讓民眾理解這負責的輸運原理，文化局在博物館C館（送出唧筒室），導入AR科技，規劃互動投影劇場「水旅程–水太郎的秘密基地」。

民眾只要透過掃描QR碼，就能夠上傳自拍頭像，化身為可愛的水滴寶寶「水太郎」，體驗從原水變成淨水的旅程，巧思創意連市長黃偉哲都和外賓玩得不亦樂乎。

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館方表示，百年前興建的台南水道，從曾文溪取水淨化後，經過20公里長的管路，疏送到原台南市區，整個過程只在取水的第一唧筒井，以及將淨水運送到淨水池的送出唧筒室使用到電力抽運，另外從沉澱池到快濾桶室，由快濾筒室到送出唧筒室，以及最後從淨水池到台南市區這三個階段，都是利用地形落差自然送水，這就是所謂的二抽三送系統。

由於整部系統分布在廣達56公頃的範圍，輸送長度更達20公里，以往都是透過展示牌或書面介紹，繁瑣的過程讓人很難即刻理解，館方於是與國內知名AR廠商宇萌科技合作，讓水「擬人化」成為可以互動的水太郎，體驗從汙濁的原水，如何轉變成亮晶晶的淨水，完成一個完整的水道探索之旅。

文化局長謝仕淵表示，如何在生硬的古蹟建築上，以不破壞原貌的方式呈現新面貌，是一個時代性，並且會不斷持續更新的問題。得益於科技發展，水道博物館這次藉由投影的方式可以不斷更新展示內容，將對古蹟的影響降到最低，再加上看準現在人手一一支手機並善用網路串連的巧思，科技疊加的手法讓展示內容更完整也更有趣味性，達到寓教於樂的效果。

裝置推出後，成為親子最愛，甚至也被學校團體規劃課程，不少貴賓入園也都前來體驗，日前黃偉哲市長邀請日本友人前來體驗，也讓對方直呼有趣，留下深刻印象。