快訊／直擊捐血500c.c.「送2隻龍蝦」人潮排爆　臨時再加碼100隻

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

為了鼓勵民眾捐血，高雄捐血中心27日舉辦「捐血送龍蝦」活動，只要捐250c.c.就送1隻龍蝦，捐500c.c.送2隻，共限量200隻，送完為止。活動今早9點開始，不過6點多就已經有民眾抵達現場排隊，活動人潮爆滿，主辦單位表示，由於人潮將近300人，因此臨時加碼再送100隻龍蝦。

▲高雄捐血中心27日舉辦「捐血送龍蝦」活動。（圖／記者吳世龍攝）



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▲▼捐血500c.c.「送2隻龍蝦」人潮排爆。（圖／記者吳世龍攝）

高雄捐血中心表示，連日下雨影響許多民眾外出捐血的意願，因此A、B、O三種血型的存量都低於7天安全存量，僅有AB型勉強達標。民間緣居建設發揮愛心，捐贈200隻馬達加斯加龍蝦，活動於27日上午9時在小港區中山國中舉行。

▲▼捐血500c.c.「送2隻龍蝦」成功吸引大批民眾參與。（圖／記者吳世龍攝）

今早排第一位的吳先生為小港在地人，他表示，平時就有捐血，知道這次捐血送龍蝦，怕人太多，所以提早來排隊，大約6點15分就到。

另外，排第五位的許姓大學生則說，自己今早5點多從燕巢出發，抵達小港這邊約6點多，從網路看到活動資訊才來，坦承龍蝦有成功吸引她來捐血，她也是第一次捐血，心情有點緊張，龍蝦後續會帶回家請姊姊料理。

▲▼許姓大學生說，龍蝦有成功吸引她來捐血，她也是第一次捐血，心情有點緊張。（圖／記者吳世龍攝）

主辦單位表示，原本活動是限量贈送200隻龍蝦，不過現場排隊人潮將近有300人，因此決定臨時加碼100隻，變成300隻。若沒排到龍蝦，捐血也有可獲贈襪子、野餐墊等生活用品。