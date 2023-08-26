屁孩員工洗車「偷開藍寶堅尼」！失控衝撞車頭凹陷　爽一秒賠300萬

記者羅翊宬／綜合報導

洗車行平常最害怕的事情，便是不小心弄壞顧客車輛，導致必須賠償對方不小的維修費用。然而，新加坡一家洗車行的23歲男職員卻逞一時快感，不顧老闆的警告執意駕駛藍寶堅尼，導致最後失控撞上對面車行的多台車輛，光是藍寶堅尼的維修費用就高達近新台幣300萬元，車主接獲通知後感到相當傻眼。

根據《新明日報》，這起事件發生在本月22日中午12時，地點位於新加坡武吉巴督的WCEGA 大廈（WCEGA Plaza）3樓，洗車行一名23歲的男性職員被指控無照駕駛，該名洗車行職員開著顧客的粉紅色藍寶堅尼，豈料他關上車門後卻突然失控往前衝，撞上對面車行的卡車、2輛貨車、賓士。

車行男性職員被警方逮捕拘留，75歲男子則因受傷被送醫治療。

▲粉色藍寶堅尼撞進對向車行後，卡在原地。（圖／翻攝自臉Facebook／SGRV）

從臉書粉絲專頁SGRV所公佈的監視器影像中可以看到，粉紅色藍寶堅尼在車禍發生後，車頭撞到凹陷、引擎蓋凸起。該則臉書貼文也提到，洗車行男職員因為魯莽駕駛、無照駕駛而被逮捕拘留，且該起事故並非保險索賠項目，洗車行老闆仍在隱瞞、且不願意賠償，他顯然清楚自家員工無照駕駛顧客的車輛，且已經是常態。

報導指出，洗車行對面的添興車商的69歲老闆李為萬提出申訴，因為車輛被撞的修理費用高達3萬元新幣（近新台幣68萬元），他受訪時透露，自己經營的車行主要以租車、販賣二手車為主，「被撞壞的車子中，有的已經被租下，顧客隨時會來取車，現在被撞壞，就只能等零件維修，要花上一周的時間，損失不少。」

李為萬感嘆，「被撞的車輛就算要再賣，也必須先經過維修，就算已經維修完，還是會影響價格。」

▲▼粉色藍寶堅尼撞進對向車行的卡車、貨車，導致車頭凹陷毀損。（圖／翻攝自臉Facebook／SGRV）

粉紅藍寶堅尼的車主為從事美容業的28歲林姓女子。她受訪時表示，「公司在洗車行附近，原本打算先將車輛送洗車行清洗，辦完事後再回來取車。沒想到，竟然有熟識的親友路過後見到這景象（車禍），急忙撥打電話通知我，當我趕去時，傷者已經送醫，警方也已到場。」

林姓女車主指出，因為維修費用加總為13萬元新幣（近新台幣300萬元），如此龐大的費用始洗車行老闆不願和解，打算走法律訴訟程序。

她感到非常無奈，「我這台藍寶堅尼才買3個月，沒想到現在維修費用要花上10萬元新幣（約新台幣226萬元）！其實事後我曾和洗車行主管談話，他們坦承事發前已經提醒過該職員，強調『藍寶堅尼和其他車子不一樣，別隨便亂開』，如今聽來，他們顯然知道職員平常會隨便亂開顧客的車。」