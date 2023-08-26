乘客偷帶瓦斯爐「煮咖啡」！印度火車爆炸釀10死　整節車廂燒毀

▲乘客企圖在火車上煮咖啡，導致車廂爆炸。（圖／翻攝自推特／@ANI）



記者王佩翊／綜合報導

印度一輛火車因為有乘客為了煮咖啡，偷帶瓦斯桶上車，導致該節車廂發生爆炸，瞬間起火。消防人員到場後花了2個小時才撲滅火勢，目前至少造成10人死亡、22人重傷。

根據mint報導，印度南方鐵路公司指出，發生爆炸的車廂是由來自北方邦的朝聖者所承包的私人派對車廂。該節車廂8月17日被一輛列車拖拉，從勒克瑙車站出發，並在26日凌晨抵達馬杜賴車站。

#WATCH | Tamil Nadu: Fire reported in private/individual coach at Madurai yard at 5:15 am today in Punalur-Madurai Express. Fire services have arrived and put off the fire and no damage has caused to another coaches. The passengers have allegedly smuggled gas cylinder that caused… pic.twitter.com/5H7wQeGu93 — ANI (@ANI) August 26, 2023

該車廂26日清晨3時47分抵達馬杜賴後暫時被卸下，並等待與下一輛列車相連，準備繼續往清奈移動。沒想到26日清晨5時15分卻突然發生大爆炸，並且引發熊熊火勢，從監視器畫面可以看到停靠在軌道上的車廂冒出大火與濃煙，一旁還有列車行駛而過，場面十分危險。

消防人員接獲通報後，半個小時後才抵達現場，並在上午7時15分撲滅火勢。許多乘客一看到起火隨即逃離車廂，但仍有多人逃避不及。目前已確定55人獲救，但至少20人重傷、10人罹難。

南方鐵路公司表示，起火原因為這節車廂內有乘客違法攜帶瓦斯桶上車，事發當時試圖在車廂內煮咖啡，瓦斯桶才會引發爆炸。根據印度的鐵路法，搭火車禁止攜帶任何易燃物品。