「小鋼炮」蘇拉結構紮實！恐成強颱貫穿南台　風雨最猛時段曝

▲蘇拉颱風最新位置。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

蘇拉颱風強度持續增強，預計下周二(29日)往台灣靠近，強度可能達中颱上限，也不排除增強為強颱靠近台灣，最快下周二可能發布海警。專家提醒，明（27日）仍是仍為各地晴到多雲、有午後雷陣雨的夏季天氣型態，部分地區甚至可能出現36度以上高溫，一直到下周三、四（30、31日）才會出現明顯風雨。

氣象達人彭啟明指出，蘇拉颱風現在還在台灣東南方海面上，過去一天強度有明顯增強，已經達到中度颱風，未來有逼近強烈颱風等級趨勢，範圍很小，結構相當紮實，是一個名符其實的「小鋼炮」。不過這個颱風暫時還不會影響台灣的天氣。

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▲各國預測蘇拉路徑。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明，下同）

彭啟明預估，周末期間到下周二蘇拉颱風都還不會影響台灣天氣，仍維持夏季型午後有雷雨的天氣型態，但是局部單點雨勢可能較大，西半部地區有發生午後大雷雨的可能性，午後外出或是到山區活動的朋友都要特別留意天氣變化。溫度也持續偏高，部分地區有機會達到36度或以上高溫，外出除了注意午後雷雨，防曬放中暑的準備也不可少。

彭啟明提醒，下周二天氣雖然還沒有變化，但是海陸颱風警報有機會陸續發布，下周三、周四颱風對台灣的影響最大，如果颱風中心如預期是往花東、恆春半島移動，首當其衝的將是東半部地區，颱風眼牆通過的區域會有相當明顯的風雨。其次是北部地區，除了外圍雨帶引發一陣一陣的雨勢外，同時會伴隨較強的偏東陣風。南部地區則是要留意當颱風中心通過中央山脈後，可能引進西南風所帶來的風雨。

彭啟明也分享各國預估路徑指出，目前還沒有收斂趨勢，「不需要驚恐，但做防颱準備是最好的方式。」

根據氣象局資訊，第9號中度颱風「蘇拉」下午2時位於鵝鑾鼻南南東方530公里之海面上，預估周末2天會向南遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，對台灣週末天氣暫無直接影響，不過間接會為東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海帶來長浪，前往海邊活動請多注意安全。

另外，第10號輕度颱風「丹瑞」目前位於東方3170公里之海面上，未來往北朝日本東方海面前進，距離遙遠，對台灣天氣及「蘇拉」颱風皆無影響。