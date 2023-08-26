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23歲男玩SUP「被往下拉」30秒溺斃！專家揭2點不尋常：就是抓交替

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣峨眉鄉昨（25）日發生溺水案件！10名年輕男女相約到峨眉湖玩SUP（立式划槳），其中一名23歲江姓男子意外落水失蹤，警消搜救至當晚9時許仍未有所獲，直至今（26）日再次展開搜救後，才發現江姓男子，但已明顯死亡。對此，民俗專家楊登嵙也點出此事件有2點不尋常，直言江男就是被水底下的好兄弟「抓交替」。

根據事發畫面，事發當時江男與其中一名友人正在湖中玩SUP，但他划槳滑到一半突然重心不穩落入水中，起初他還不斷掙扎，周邊水花四起，岸上友人見狀嚇得呼叫另名正在划槳的友人前去看他，但已為時已晚，江男掙扎約30秒後湖面恢復平靜，江男就此失蹤。

▲江男原本正在划槳，卻突然重心不穩落水。（圖／翻攝記者爆料網）

▲江男原本正在划槳，卻突然重心不穩落水。（圖／翻攝記者爆料網）

楊登嵙表示，此事件特別注意到2件事，首先是「落水地點」，好兄弟在大白天時，祂還怕大太陽，通常會躲在遮蔽物如樹旁或橋下，若靠近它，遇到運勢不好就容易被「抓交替」。

楊登嵙指出，再者從「掙扎畫面」來看，這跟一般溺水不太一樣，通常不小心滑下去會抓著船，或人在水面浮浮沉沉掙扎3到5分鐘，但江男是直接被往下拉，連頭都起不來就往下沉，一般掙扎會浮起來再沉下去，但江男是直接下去後，頭都沒有浮上來，他是直接被拉下去了，就好像被某種力量往水裡拉。這就是被水底下的好兄弟「抓交替」。

▲▼快訊／10人峨眉湖玩SUP！23歲男落水失蹤5小時。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣峨眉湖昨日發生男子落水意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

楊登嵙提醒，農曆七月鬼月好兄弟放假，不要到沒有救生員的河邊、溪邊、海邊玩水，尤其是經常出現憾事的危險水域，以免被「抓交替」當替死鬼，「不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟，也怕釣到好兄弟的變身魚被報復。」

據了解，江男一行人為友人相約前往，並非參加營業型的SUP活動，同行間是否有教練、下水前是否有事先向管理單位申請許可，仍待調查了解。

▲▼23歲男未穿救生衣玩SUP　落水後失蹤一整晚！119找到人了。（圖／記者陳凱力翻攝）

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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