破除不合傳言　黃國書首度站台「中六選區」參選人江肇國

▲破除不合傳言！立委黃國書首度站台「中六選區」參選人江肇國。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市第六選區（中西東南區）現任立委黃國書競選連任，民進黨改推派現任市議員江肇國代表參選，但兩人從初選前就未曾合體，外界也傳出不合之說。今天江肇國舉辦誓師大會，黃國書現身力挺，打破傳言，另外民進黨主席賴清德也出席活動，向選民推薦江肇國，誓師活動現場湧進數百名支持者，場面熱烈。

▲民進黨主席賴清德出席立委參選人江肇國誓師大會。（圖／江肇國競選團隊提供）



賴清德表示，台灣的民主自由是民進黨及許多民主前輩努力的成果，才能讓台灣現在成為亞洲第二名的民主國家及經濟全球排名第六的好成績。台灣人說「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」，因此繼續栽培優秀的台灣子弟一棒接一棒，讓台灣繼續走向民主自由的道路而不是回到獨裁中國的懷抱，更是此次選舉的重要目的。



賴清德指出，這是他在這次選舉中，替立委參選人站台的首場誓師大會活動。目的在突顯江肇國這一席，是民進黨維持國會過半的關鍵席次，所以他親自到場授戰旗，並以主席身份團結全體黨公職人員，共同一致全力以赴，展現此區必勝的決心。

▲始終未表態支持江肇國的黃國書，今天首度為江肇國站台，懇請選民支持，讓江肇國接棒成功。（圖／記者游瓊華攝）



首次為江肇國站台的黃國書表示，中西東南區一直是台中市民主運動最重要的選區，自現任總統府秘書長林佳龍打下灘頭堡，擔任立委期間獲得市民好評，再由他接棒為民服務，一直以來都維持國會公督盟評比第一名的傳統。為了延續民進黨在此區服務第一名的光榮，這次的立委選舉要交棒給在議會第一名的江肇國，希望黨內共同相挺，團結就會贏。



林佳龍說，守住台灣一定要先守住台中，今天他和黃國書及江肇國在中西東南區應可算是「三代同堂」。許多在中西東南區的建設發展都是他和黃國書及包括江肇國等在地議員一起努力的成果。而此次自己擔任江肇國競選總部榮譽主任委員，黃國書也擔任主任委員，有信心江肇國一定能接棒成功。