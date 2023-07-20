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台中樂業國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡　民代籲擴大挖掘盼保存

▲國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡，民代籲擴大挖掘盼保存。（圖／市議員江肇國提供）

▲國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡，市議員江肇國接獲文史團體通報，邀文資局等到場會勘，呼籲擴大挖掘盼保存。（圖／市議員江肇國提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市樂業國小旁目前正在進行道路工程，但包商在移植樹木時，無意中挖掘出日治時期「47塊五分車水泥枕木」。市議員江肇國接獲文史團體通報，立即邀集文化資產處、台中文史復興組合等單位會勘，希望確認並評估此文物是否可作為「糖業文化資產」保存，並建議建設局與文資處配合，在當地打造保存歷史遺構的特色公園。

▲國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡，民代籲擴大挖掘盼保存。（圖／市議員江肇國提供）

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▲數十個糖鐵遺跡枕木應是在日治時代、原台中糖廠時期廠區內所使用的洋灰軌枕。（圖／市議員江肇國提供）

江肇國表示，接獲通報在泉源里等四里活動中心旁，有挖出數十個糖鐵遺跡枕木，推測應該是在日治時代、原台中糖廠時期廠區內所使用的洋灰軌枕，可謂是過去台中糖業發展的歷史見證。

江肇國在協調文資處現場會勘後表示，市府除了針對目前已被挖掘出來的水泥枕木進行文資審議、規劃後續的保存方式外。當地可能還有其他潛在的歷史資產尚未被挖掘，請相關單位向施工承包商徹底了解，挖掘出文物的工法與原因，也許還有許多被埋藏的歷史文物未被發現。

江肇國也呼籲文資審議程序啟動過程，市府建設局應同步規劃將現地打造一座結合歷史遺跡特色的公園。除了能現地保存這些珍貴的歷史記憶，也能為當地觀光發展創造一個新的可能。

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