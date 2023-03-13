黃國書不選誰接棒？地方看好綠營這2位帥哥議員

▲台中市立委黃國書宣布不再參選，民進黨市議員江肇國(左)、黃守達(右)被視為可能接棒人選。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

退出民進黨、因線民事件曾表態不再連任的立委黃國書，今（13）日透過臉書宣布，將遵守承諾不再參選立委連任，請民進黨中央無須為他特別考量。此舉引發政壇熱議，民進黨內兩名市議員江肇國、黃守達都被點名是可能接棒人選。

2024大選在即，民進黨也將進行區域立委提名作業。黃國書動向一直受到矚目，今天黃國書在臉書發文表示，要為當年犯下的過錯，再一次向社會深深道歉。並將遵守承諾，不再參選立委連任。2024大選將至，黃國書懇請支持者，全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，一起為台灣打拚。

民進黨議員江肇國、黃守達都是被認為可能接棒人選，對此，江肇國指出，尊重黃國書委員的決定，也強調如黃所說的團結、守住這一席最重要，他會加強走訪地方，聽取地方聲音，是否參選，將在3月22日前做出決定。

市議員黃守達則回應，要與黃國書討論，也認為民進黨若要守住中西東南區本土派關鍵一席，無論扮演什麼角色，都不可能、也不應該排除黃國書。但也強調，只要能夠勝選、團結，他不排斥任何可能的組合。