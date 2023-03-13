　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃國書不選誰接棒？地方看好綠營這2位帥哥議員

▲台中市立委黃國書宣布不再參選，民進黨市議員江肇國(左)、黃守達(右)被視為可能接棒人選。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市立委黃國書宣布不再參選，民進黨市議員江肇國(左)、黃守達(右)被視為可能接棒人選。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

退出民進黨、因線民事件曾表態不再連任的立委黃國書，今（13）日透過臉書宣布，將遵守承諾不再參選立委連任，請民進黨中央無須為他特別考量。此舉引發政壇熱議，民進黨內兩名市議員江肇國、黃守達都被點名是可能接棒人選。

2024大選在即，民進黨也將進行區域立委提名作業。黃國書動向一直受到矚目，今天黃國書在臉書發文表示，要為當年犯下的過錯，再一次向社會深深道歉。並將遵守承諾，不再參選立委連任。2024大選將至，黃國書懇請支持者，全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，一起為台灣打拚。

民進黨議員江肇國、黃守達都是被認為可能接棒人選，對此，江肇國指出，尊重黃國書委員的決定，也強調如黃所說的團結、守住這一席最重要，他會加強走訪地方，聽取地方聲音，是否參選，將在3月22日前做出決定。

市議員黃守達則回應，要與黃國書討論，也認為民進黨若要守住中西東南區本土派關鍵一席，無論扮演什麼角色，都不可能、也不應該排除黃國書。但也強調，只要能夠勝選、團結，他不排斥任何可能的組合。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖
樓梯1設計…眾人驚「夢中見過」嚇喊走不完！內行解惑揭用途

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園每三年補助一次！肺癌篩檢再擴大　北榮桃園分院把關民眾健康

財經專家謝金河桃園演講　「通膨、戰爭、中國-2023年的關鍵詞」

打贏荷蘭500份雞排30分鐘發光　運彩公會喊：繼續挺國球

嘉義縣表揚模範清潔人員　暨優良鄉鎮村落評鑑頒獎

桃園捷運綠線三民路二段夜間施工　3／14-20全線封閉請改道

救國團優秀青年代表拜會　張善政透露：那年曾獲青年獎章

阿管處星光下婚禮移師太平雲梯　泰國網紅偕男友互許終身

黃國書不選誰接棒？地方看好綠營這2位帥哥議員

全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊成軍　嘉義地區繁衍萬隻待移除

嘉義水上青農創新發想植物新商機　鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」　

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

中華隊賽後「圓陣敬禮」　再度躍上國際球迷狂讚

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

和妻吵架...男深夜潛靈骨塔　偷岳父骨灰罈「丟橋下出氣」

桃園每三年補助一次！肺癌篩檢再擴大　北榮桃園分院把關民眾健康

財經專家謝金河桃園演講　「通膨、戰爭、中國-2023年的關鍵詞」

打贏荷蘭500份雞排30分鐘發光　運彩公會喊：繼續挺國球

嘉義縣表揚模範清潔人員　暨優良鄉鎮村落評鑑頒獎

桃園捷運綠線三民路二段夜間施工　3／14-20全線封閉請改道

救國團優秀青年代表拜會　張善政透露：那年曾獲青年獎章

阿管處星光下婚禮移師太平雲梯　泰國網紅偕男友互許終身

黃國書不選誰接棒？地方看好綠營這2位帥哥議員

全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊成軍　嘉義地區繁衍萬隻待移除

嘉義水上青農創新發想植物新商機　鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」　

啦啦隊女神林襄參戰《傳說對決》　化身妖精獨家語音陪你香一波

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

相關新聞

黃國書不連任立委　柯建銘：黨有黨的機制

黃國書不連任立委　柯建銘：黨有黨的機制

民進黨即將啟動區域立委提名作業，曾因線民案爭議承諾「三退」的台中第六選區立委黃國書13日重申，將遵守承諾不再參選立委連任，請黨中央照既定的初選提名機制走。對此，民進黨提名策略小組成員、民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，黨有黨的機制，將由中常會進行處理。

黃國書為「線民案」道歉　遵守承諾不選連任

黃國書為「線民案」道歉　遵守承諾不選連任

台中綠營部份基層勸進參選立委　黃國書：天人交戰

台中綠營部份基層勸進參選立委　黃國書：天人交戰

故宮徵集文物因「預算不足」跳票

故宮徵集文物因「預算不足」跳票

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

關鍵字：

黃國書江肇國黃守達

讀者迴響

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面