AI正夯！台大學生卻不在意？林百里曝：演講時「一半在睡覺」

▲高教改革論壇登場，廣達集團總裁林百里（左）、宏碁集團榮譽董事長施振榮（中）發表演講，中山大學校長鄭英耀（右）主持。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）正夯，但廣達集團總裁林百里坦言，AI雖然帶來教學現場改變，但AI不會教導使命感、熱情和視野，不擔心AI會取代人類。他也透露一個小秘密，之前到台大演講AI時，竟有一半台大的學生在睡覺，但自己在美國MIT大學講中國藝術，不僅學生專注聽講，還一直問他問題，問到他講不出來，凸顯其中的差別。

高等教育改革論壇今天下午登場，今天主軸為「學習成效與學術卓越：高教應如何與產業共榮？」，由廣達集團總裁林百里、宏碁集團榮譽董事長施振榮發表專題演講。

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林百里以「我的AI學習之旅，談AI轉型、高教契機」發表內容。他說，自己是「AI迷」，從2004年開始有AI夢，長期與麻省理工學院（MIT）合作，曾建議MIT校長開放考試使用筆電，但現在ChatGPT 等生成式AI出現後，若開放學生用筆電作答，學生根本不用讀書，考題打進去就能自動生出答案。

林百里認為，AI帶來教學現場改變，老師過去認為，能回答問題的才是好學生，但未來或許會向AI提問的才是好學生，但大家也不用擔心AI會取代人類，因為AI不會教導人類使命感、熱情和視野。

儘管AI這麼重要，但林百里也透露一個小秘密，指之前到台大演講AI時，竟有一半台大的學生在睡覺，但自己在美國MIT大學講中國藝術時，不僅學生專注聽講，還一直問他問題，他自認自己對中國文化有深入了解，卻被學生問到講不出來，凸顯其中的差別。

而對於各界重視台灣在世界頂尖大學的排名，林百里也提出自己獨特看法。他說，雖然台灣這麼多頂大沒進世界大學排名前一百名，但現在卻有這麼多高科技業當台灣護國神山，反觀香港很多大學都進入前一百大，卻是用錢鋪出來的，也沒有高科技業，還來台灣挖人當校長。

不過，林百里建議台灣頂大，應該多和世界上的頂大多多交流，一起合作做研究，才知道人家做什麼。

宏碁集團榮譽董事長施振榮「從王道談產學共創與高教的未來」，他提到，現在社會風氣是大家向錢看，缺少使命感，但自己當年卻是秉持使命感才投入創業。建議年輕朋友應該了解，創造價值才是第一任務，創造價值也自然會名利雙收，若第一個就想到要賺錢，就會走錯路。