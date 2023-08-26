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賣「日本烤肉神醬」忘做1件事！蝦皮賣家慘被罰百倍罰款

▲▼中秋節,烤肉,燒烤,炭烤,攤販,食安。（圖／記者李毓康攝）

▲中秋烤肉是許多人必備的活動。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中秋節即將到來，家家戶戶準備烤肉，其中被譽為「烤肉神醬」的日本敍敍苑烤肉醬更是不少民眾的必備食材。不過，近日有賣家在蝦皮網站販售敍敍苑烤肉醬，卻因沒有標示中文成分表，被台中市食安處依《食安法》開罰3萬元，以每瓶烤肉醬2、3百元的價格計算，等於被罰了百倍罰款，得不償失。

台中市政府111年起至今已抽驗日本食品853件，以市府自行購置的「純鍺偵檢器」進行輻射檢測，結果均符合規定。另外，針對實體及網路販售的日本食品標示部分，台中市食安處也積極進行查核，迄今共查獲6件未依規定標示，其中4件已依違反食安法第22條規定裁處3萬元，其餘2件則移請源頭桃園市與新北市衛生局依法處辦。

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▲有賣家在蝦皮販售日本知名烤肉醬，卻慘被罰款。（示意圖／翻攝自蝦皮）

▲有賣家在蝦皮販售日本知名烤肉醬，卻慘被罰款。（示意圖／翻攝自蝦皮）

事實上，食藥署北區區管中心科長吳明美過去就提醒，國人去日本旅遊帶食品回台，如果是自己吃的就沒問題，但如果要放到網路上賣，就屬違法行為。因為《食安法》第22條有規定，食品應以中文及通用符號，明顯標示品名、內容物、添加物、製造廠商、原產地（國）、有效日期等事項，若少了其中一項，就是俗稱的「水貨」，可依同法第47條，處3至300萬元罰鍰。

台中食安處指出，未來將持續加強市售水產品查驗，透過「純鍺偵檢器」精密檢測，維護市民食安，同時也提醒民眾，購買食品前可查詢「臺中市核食食安專區」，掌握合格店家，最新稽查或抽驗結果亦公開於台中市食安GIS專區。

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