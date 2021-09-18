1句「先刷醬還是先烤」引爆群組激辯！內行揭正確順序：用錯會燒焦

▲烤肉刷醬也有學問。（示意圖／記者嚴云岑攝）



記者黃可昀／綜合報導

今年中秋節考量到疫情關係，很多縣市禁止戶外烤肉，有些人選擇在家裡和親友一起烤，而關於烤肉的眉角也不少，不單單只是把肉片放上網子烤熟而已，就連「刷醬」順序也有講究！

一名男子在Dcard表示，雖然今年不能跟以前一樣揪三五好友戶外烤肉，但過節氣氛不能少，他和朋友在LINE群組進行「線上烤肉」，食材全部用圖片來代替，感受一下望梅止渴。他準備的第一種食材就是松阪豬，沙茶醬也備妥了，不過接下來1句話在群組內掀起激烈討論。

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▲先刷醬再烤肉還是先烤再刷醬？（圖／翻攝自Dcard）



原PO隨口問一句「要先刷醬再烤肉，還是先烤肉再刷醬？」眾人隨即展開激烈辯論，一半的人支持「先烤再刷醬」，才不會吃到過多的醬料，烤完刷一層薄薄的醬料剛好；另一半的人則認為要「先刷醬再烤」，烤的過程中醬料跟肉一起加熱，融合在一起才不會死鹹。

光是要不要先刷醬就讓眾人爭論不休，還有人開玩笑說「要先刷再烤我就不烤了」，原PO看了實在哭笑不得，沒想到都還沒開始烤就意見分歧，究竟哪個烤法才是老饕認證？

結果底下留言兩者皆非，大家都習慣「邊烤邊刷醬」，「不是邊烤邊抹嗎？塗到超鹹才是真理，QQ好幾年沒有烤肉了」、「一面烤另一面刷醬，醬料也要烤過才香阿」、「我是都先烤，等差不多熟了才刷醬欸」、「邊烤邊刷+1」、「正常是邊烤邊刷吧，不可能刷在生肉上，也不太會直接吃沒烤過的醬。」一名自稱廚師的網友建議，市售烤肉醬大多含糖，如果先刷醬容易肉還沒熟醬就燒焦，「比較好的做法是烤到快熟的時候再刷醬，如此一來可以避免燒焦又能享有醬香味。」