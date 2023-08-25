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追7萬債務「虐死19歲男」　7人涉案「6人收押禁見」...他5萬交保

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）
▲追7萬債務虐死19歲男子，涉案7人到案，1人5萬交保，其他6人收押禁見。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱中岳／台北報導

新北19歲陳姓男子因積欠友人7萬多元，23日被債主押到淡水凌虐致死。警方逮捕7名嫌犯移送，經檢察官訊問後，認涉犯殺人、傷害致死、私行拘禁、聚眾鬥毆在場助勢等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，均依法向士林地院聲請羈押禁見，訊後1名涉案男子5萬交保，其餘6人均收押禁見。

警方調查，陳男陸續向朋友借7萬元不還，23日晚10時他去蘆洲中原路洗車，被債主19歲陳男得知，眾煞將死者從蘆洲被押走到淡水，用棍棒、刀械等等凌虐，時間長達4個小時左右。

24日凌晨2點，陳男頭部重創被打到沒了氣息，一群人嚇壞打119，救護人員獲報到場向這群人問大概狀況，但這群人寫不出陳男全名，還聲稱聽到陳男從床上滾下來、吐出很多嘔吐物，可能是被嘔吐物噎住。

警方事後抵達醫院，並且發現男子身上有傷勢，循線逮捕7嫌訊後移送，檢察官訊問後，認被告林男、陳男、江男、丁男、張男、陳男以及汪男等7人涉犯殺人、傷害致死、私行拘禁、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

士林地檢署偵查後現士林地院申請羈押禁見，在25日裁定，7人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，其中1名汪姓男子5萬元交保，其他6人均依法收押禁見獲准。

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