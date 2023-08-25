千萬富翁被兒送進精神病院　警方證實：在醫院廁所自殺亡

記者林郁婷／綜合報導

湖南張家界一名千萬富翁和家人發生爭執後，一氣之下將家中物品全部砸爛，最後被兒子送進精神病院，期間他不斷申訴自己沒有生病，但都無人理會，最後又被子女轉送到長沙的醫院治療，然而9天後就被發現在廁所自殺身亡。

據《澎湃新聞》報導，羅姓富翁5月25日召開家庭會議，然而最後和子女不歡而散，隔天自己打電話報警，之後開始拿棍棒在家裡猛砸，等警方到場時，他的兒子已經聯繫張家界市精神病醫院，準備將他送進去治療。

▲富翁被子女送進精神病院後自殺身亡。（圖／翻攝自影片）



羅姓富翁在6月2日被轉到湖南省第二人民醫院繼續治療，當時診斷結果為「腦器質性精神障礙」，一個多月後他寫下申訴書交給妹妹。

他在書中提到，自己沒有精神病，「是湖南省第二人民醫院偏聽偏信，完全不顧其精神狀態正常的事實，控制其自由，強行為其用藥，致其身心大受損傷，對此我十分憤怒」，他要求有關部門「及時制止不合法收治行為，並對我所謂的病情進行鑑定」。

▲富翁寫申訴書強調自己沒病。（圖／翻攝自微博／鳳凰網）



羅姓富翁又在8月14日被子女轉到長沙一間醫院，9天後上吊自殺死亡；他的兒子曾在抖音解釋事情的來龍去脈，對於父親是否為精神病人及是否具有民事行為能力，他已經向法院提出申請鑑定，也得到張家界市永定區人民法院受理，目前進入訴前鑑定程序。

長沙市岳麓區含浦派出所警方證實了羅姓富翁的死訊，並表示完全排除他殺，「如果要屍檢，需要其直系親屬提出」。

羅姓富翁的妹妹也在日前出面透露，由於侄子和侄女不想償還債務，因此利用直系親屬的身份，將哥哥強行送進精神病院，變相囚禁，醫院也多次要求把哥哥接出去，但之後就被兩人藏起來，「孩子這樣對待父親太讓人心痛了」。

據了解，腦器質性精神障礙（brain organic mental disorders）是指由於腦部感染、變性、血管病、外傷、腫瘤等病變引起的精神障礙，又稱為腦器質性精神病。隨著人類壽命延長，高齡人口逐漸增加，腦器質性精神障礙的發病率也明顯上升。

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