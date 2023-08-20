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大陸 大陸焦點 特派現場

水上樂園泳池恐怖吃人　遊客被「排水孔吸住」身亡

▲▼水上樂園泳池恐怖吃人　遊客被「排水孔吸住」身亡。（圖／翻攝自微博）

▲工作人員圍在角落，試圖將男子從水中拉起來。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

湖南省桃江縣「紫金灣歡樂王國」水上遊樂園19日發生一起驚悚事故，一名遊客在園內遊玩時，竟被吸入排水孔，等到被拉上岸時已不幸身亡。消息傳開後，許多微博網友都感到心驚，不禁直呼這根本是電影《絕命終結站》的劇情。目前景區已經暫停營業，事故原因仍在調查中。

根據《新京報》報導，一名遊客19日被吸入水上樂園的排水口，事後雖被拉上岸，但已無生命跡象，經搶救後不治，目前事故原因仍在調查中。

網上流傳畫面可見，當時一名男遊客遭排水口吸入動彈不得，數名工作人員為此圍在水池角落，一邊大聲喊叫一邊用力從水中拉人，岸上還有不少遊客圍觀，但男子最終仍不幸身亡。

▲▼水上樂園泳池恐怖吃人　遊客被「排水孔吸住」身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼水上樂園遊客量大，假日有不少遊客造訪。（圖／翻攝自微信／紫金灣歡樂王國）

▲▼水上樂園泳池恐怖吃人　遊客被「排水孔吸住」身亡。（圖／翻攝自微博）

許多微博網友看完紛紛留言，「這不就是死神來了嗎（絕命終結站）」、「排水口為什麼沒有防護網」、「已經不是第一次看到這樣的新聞了，真的很痛心」，「沒想到這次是自己老家那邊，經常發生這樣的事，為什麼排水口那裡不做好防護呢，搞個鐵絲網攔著也好呀！」

有網友指出，排水口是遊樂場所中常見的危險區域之一，雖然游泳池都會安裝有水循環系統，但排水口一般設在池底或者拐角的地方，即便有用網狀鐵絲或者漏孔的鋁合金板罩著，但排水時的吸力仍非常巨大，特別是在換水時。

對此，紫金灣歡樂王國事後也發布閉園通知，「紫金灣歡樂王國因設備檢修，目前暫停開放，恢復時間待定，具體開時間請留意官方訊息，並表示為遊客帶來不便十分抱歉，敬請諒解。」

▼紫金灣歡樂王國事後發出公告，暫停開放。（圖／翻攝自微信／紫金灣歡樂王國）

▲▼水上樂園泳池恐怖吃人　遊客被「排水孔吸住」身亡。（圖／翻攝自微博）

 
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