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全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網見地點更挫：旅行社要關門了

▲▼行李,機場,行李箱。（圖／CFP）

▲原PO機票名字被開錯，導致無法出境，網友見地點更傻眼了。（示意圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名網友才痛批，9人去菲律賓旅遊，8點就要起飛了，結果一早check in卻沒有護照！如今又有苦主怒火中燒表示，參加8日旅遊團，到了機場才得知「機票名字被開錯」，眼看全團遊客都出境了，只留她1人卡在原地，「實在有夠扯！」然而網友見出國地點後，反驚「旅行社被你這一報要關門了！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》怒吼直呼，開心參加某旅行社的大陸張家界8日遊，豈料今（15）日抵達機場準備check in時，才被告知機票名字有錯，導致原PO根本出不了國門。

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原PO崩潰直呼，「全團的旅客都出境了」，唯獨她1人卡在機場乾瞪眼。原PO也透露，出國這麼多次，頭一次遇到這種窘境，「勸大家慎選旅行社，實在有夠扯！」

全場網友看完後，紛紛驚呆質疑「台灣還不能報團遊大陸，旅行社被你這一報要關門了」、「旅行社會被罰『屎』了」、「我怎麼不知道有開放旅行團了」、「 假個人真團旅？」「現在有開放旅行團赴陸嗎」、「反正你都去不了了，不如拿著相關文件去觀光局，給他們一個送上門的業績」、「我要看到血流成河」。

由於原PO發文後，過不久又迅速刪文，暫時無法得知真實性。事實上，中國大陸10日宣布恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內，引發台灣旅行業界不滿。

交通部長王國材11日則回應，中國希望台灣團客去，但禁止大陸團客來台，若單向開放，對台灣旅宿業、餐飲業和做陸客來台業務的旅行社有影響，目前已透過觀光局希望小兩會趕快來談，還沒得到正式回應，我方會持續來溝通，假如中國同意讓團客進來，我方會同步開放兩邊團客互訪。

▼原PO已刪文。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨2公社）

▼網友熱議。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨2公社）

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