中國最新捍衛人民幣舉措　要求縮減境外債券投資

▲人民幣。（圖／CFP）



文／中央社台北25日電

中國經濟疲乏等因素令人民幣兌美元匯率今年已下跌超過5%，僅略低於2008年全球金融危機期間的水平。路透社報導，中國人民銀行已要求國內銀行縮減境外債券投資，是捍衛人民幣的最新舉措。

路透社今天引述消息人士報導，中國人民銀行（央行）已要求國內銀行縮減境外債券投資，是一系列支持人民幣舉措中的最新方案。

消息人士表示，這個本週發布的指令是要銀行限制透過「債券通」計劃南向購買債券，來限制離岸人民幣供應，以及加大做空人民幣難度，以支撐人民幣兌美元匯率。

債券通是香港與中國大陸之間的債券市場互聯互通機制，首階段「北向通」於2017年7月啟動，准許來自香港及其他國家與地區的境外投資者，經由互聯互通機制投資中國大陸銀行間的債券市場。

債券通「南向通」於2021年9月正式啟動，中國大陸機構投資者可透過香港債券市場投資境外債券。

報導指出，隨著中國金融市場遭受損失和大量資金外流，投資者對中國當局缺乏更有力的行動來解決經濟停滯而變得不耐煩，今次的新舉措也加深了外界對中國當局將穩定人民幣匯率視為緊迫任務的看法。

報導指出，人民幣疲軟是中國在提振經濟增長過程的主要挑戰之一，任何重大貨幣寬鬆措施都可能進一步加劇人民幣貶值壓力，並加速資本外流。

報導引述瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰（Ken Cheung）分析，中國央行的新舉措可能會減少中國資本通過債券市場流出，還可能推高離岸人民幣收益率，以支撐人民幣。

人民幣兌美元匯率今年已下跌超過5%，上週觸及7.3180的10個月以來低點，僅略低於2008年全球金融危機期間的水平。