提升替代役服役環境　役政署培訓反毒防自殺守門員達5300名

▲役政署沈哲芳署長致詞。（圖／內政部役政署提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

役政署今（25日）在南投縣的臺灣省政資料館，舉辦中部地區「替代役反毒種子及自殺防治守門員培訓」活動，此次活動共有100名替代役管理人員及幹部參與課程。役政署長沈哲芳表示，自102年開始，至今「已培訓5,300名反毒防自殺守門員」種子，協助有需要的役男，以此提升替代役服役環境，為促進心理健康共同盡一份心力。

研究資料顯示，替代役役男使用毒品的最主要原因是為了紓解壓力。役政署因此自95年起，規劃建置替代役役男輔導機制，至今，心理困擾列管個案轉介心輔機構接受諮商輔導3,948人，有效協助役男解決心理困擾，改善其身心狀況。然而，這次的培訓課程，透過專業且生動的課程，提高參與人員的輔導及反毒知能。

沈哲芳表示，為增加反毒宣導的效果，役政署更甄選具表演專長的替代役役男成立「替代役公益大使團」，辦理反毒宣導。自95年起，也針對入營服役的替代役役男建置毒品濫用預警與輔導機制，至今毒品濫用列管役男共1,257人，轉介戒治輔導共5,028人次，列管役男短期戒治率達9成。

沈哲芳強調，役政署深知替代役反毒防自殺工作的重要性，及相關業務推動的決心，役政署會以健康的服役環境為最終目標持續努力，打造陽光替代役精神。