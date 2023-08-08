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台東地檢署檢察長率毒防金三角　前進高雄標竿學習

▲東檢檢察長率隊參訪高雄市毒防局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東檢檢察長率隊參訪高雄市毒防局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領2.0」，有效協助施用毒品者戒除毒癮、復歸社會，並強化 網絡單位之毒品再犯防制聯繫業務，台東地檢署檢察長柯宜汾及台東縣衛生局長孫國平於日前一同率領台東地區毒品再犯防制聯繫平台成員前進高雄地檢署及全國唯一的高雄市政府毒品防制局進行標竿學習。

參訪行程，安排在高雄市政府毒品防制局由高雄地檢署主任檢察官劉慕珊、台東地檢署主任檢察官陳筱茜就轄區內毒品緩起訴處分多元處遇運作現況進行業務簡報，緊接著由高雄市政府毒品防制局 局長林瑩蓉就毒防業務及全國首創之AI科技輔導系統進行專題報告，隨後並參觀該局多元發展中心。

▲東檢檢察長率隊參訪高雄市毒防局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

下午則前往高雄市政府毒品防制局委託高雄市立大同醫院辦理之藥癮者家庭支持服務據點「咖黑咖啡店」參訪並由大同醫院周柏青醫師及社區心理師、社工師團隊分享成功在社區設立據點之經驗。

柯宜汾檢察長參訪後表示，感謝高雄地檢署及高雄市政府毒品防制局安排豐富行程，希望藉由此次參訪交流觀摩學習高雄毒品防制經驗，之後將與毒品再犯防制聯繫平台成員，盤點轄內社區復歸資源，共同討論如何因應台東地區南北狹長地形幅員遼闊，善用有限資源以更有彈性作法，締造台東在地戒癮治療模式，為戒癮者提供更多元且符合個別需求之處遇方案，有效協助戒癮者復歸社會，降低毒品再犯風險。

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