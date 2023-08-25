1天400元！　陸男只靠「罵人」非法獲利近萬元

▲大陸一男子憑藉「代罵服務」非法獲利近萬元。（圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

代購、代駕等服務對大家來說應該不陌生，沒想到現在還出現「代罵」的服務。長沙市公安局近日依法處理一名為他人提供「代罵」服務，網暴他人的男子。據悉，他以一天100元人民幣（約420元）的價格，幫助客戶在社交平台上對不特定的人，進行網路辱罵，非法獲利近萬元。

據大陸媒體報導，調查發現，此類代罵服務已形成一條產業鍊，陪罵、代罵、電話騷擾等成為服務內容。「代罵服務」最早於2004年，出現在網路遊戲中，玩家之間發生衝突後，一些人便在網路遊戲上做起「職業代罵人」，從而換取遊戲中的錢幣和寶物，網路代罵也逐漸從虛擬世界走向現實。

代罵商家小蝶（化名）表示，只需提供對方社交帳號，便可代罵，如果是發語音罵人20元人民幣（約84元新台幣）／10分鐘，扣字罵人10元人民幣（約42元新台幣）／10分鐘。有其他代罵人員說，電商平台經常會封鎖帳號，因此自己配製多隻手機，在帳號被鎖後重新創辦新帳號。

浙江省心理健康促進會特聘專家丁雷指出，青少年代罵服務的購買率更高，這一年齡的年輕人充滿朝氣，同時因理想與現實不符，產生消極頹廢的情緒和攻擊報復行為。

丁雷還說，網路暴力、代罵行為會造成受害者巨大的心理壓力，對於他們來說，心理上的創傷可能比肉體創傷還要嚴重，有些甚至會釀成悲劇，網路暴力應該被制止，代罵服務也不應當繼續。