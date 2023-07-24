入職先領11天假！foodpanda奪「亞洲幸福企業獎」　員工最愛3大福利曝

▲foodpanda登台12年首獲亞洲最佳企業雇主獎。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

2023年幸福企業出爐！由亞洲地區資深人力資源專長的權威刊物《HR Asia》所主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」於20日公布台灣區得獎名單，其中，德商「foodpanda」成為台灣唯一獲獎之外送平台，foodpanda代理CEO暨財務總監黃逸華受訪表示：「被員工肯定很開心，對公司來講也是個里程碑。」同步分享3大最受員工喜歡的公司福利，像是入職就能先領11天帶薪假、補助教育訓練費用等。

▲foodpanda為全台唯一奪得幸福企業殊榮之外送平台。（圖／foodpanda提供）

亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for In Asia）台灣區評選今年邁入第6屆，德商「foodpanda」幸運獲獎成為全台幸福企業之一。對此，foodpanda代理CEO暨財務總監黃逸華表示：「達成外送幸福的第一步就是要讓員工感到快樂，對我們年輕公司來說，短時間內獲得員工認同，對公司、對員工都是個肯定。」她透露內部員工給出超過4分的滿意度，「我們持續聽員工聲音，持續做優化，在乎的事情得到員工認可很重要。」

黃逸華大方分享「3大公司最受歡迎福利」，也是此次獲獎的重要關鍵，其中，「彈性休假」是員工滿意度最高的公司福利，凡第1年入職就給11天帶薪假期，包括6天的panda leave、3天充電假、1天生日假及1天聖誕假，還無須配合政府補班補假，意指補班日直接放假，且不用扣特休，「員工想休息就可以利用這些假期，跟大部分台灣企業相比，假期福利方面我們優於一般企業，彈性很高。」除外還設有暢通的職場霸凌與騷擾申訴管道，提供健檢補助與心理諮詢服務等福利。

▲foodpanda每年萬聖節會邀請員工一同變裝，十分可愛。（圖／foodpanda提供）

再來的「教育訓練」也是員工喜愛福利之一，不僅提供LinkedIn Learning線上課程，讓員工可以任意選擇喜歡的課程學習，線下更有「教育訓練經費」補貼，開放員工挑選與工作內容相關課程進修，像是英文、程式撰寫等，再由公司補助上課費用，且每半年都能申請補助，等於1年就可申請2次，讓員工可以多加學習，同步提供員工個人發展計畫，依照不同職能規劃適性的學習與技能培育計畫。

黃逸華強調：「聽到員工聲音很重要。」每一季都會透過線上系統請員工進行匿名回饋，再針對不足的地方做優化調整，像是3年前就從員工反饋中於教育、薪酬做了很大改變，如課程選擇更多等，也開放員工許願機制，像是接連設置升降桌區、增加多元零食等，「從很小細節去滿足員工每一個需求。」進而持續做優化、提供更好的職場環境。

▲foodpanda的企業文化鼓勵為員工不要害怕犯錯。

她也指出公司企業文化是「不要害怕犯錯」，認為「最佳雇主能讓員工成為更好的自己，最重要的是可以表達自己意見，不用怕犯錯怕跌倒，我們會支持他們站起來、走向更好的發展。」也讓員工可以在這一個企業裡遇見更好的自己，過程中則能找到滿滿成就感。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲地區人力資源管理領域代表性獎項，2018年起首度將台灣納入評選國家及區域之一，此獎項由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、線上審查企業對人力資源計畫的投入與成果，並直接邀請參選公司員工，以匿名方式填寫問卷，為自己公司打分數，再經過層層篩選，挑出各領域的傑出企業雇主品牌。