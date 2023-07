入職先領11天假！foodpanda奪「亞洲幸福企業獎」　員工最愛3大福利曝

▲foodpanda登台12年首獲亞洲最佳企業雇主獎。(圖/記者李毓康攝)

記者蕭筠/台北報導

2023年幸福企業出爐!由亞洲地區資深人力資源專長的權威刊物《HR Asia》所主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」於20日公布台灣區得獎名單,其中,德商「foodpanda」成為台灣唯一獲獎之外送平台,foodpanda代理CEO暨財務總監黃逸華受訪表示:「被員工肯定很開心,對公司來講也是個里程碑。」同步分享3大最受員工喜歡的公司福利,像是入職就能先領11天帶薪假、補助教育訓練費用等。

▲foodpanda為全台唯一奪得幸福企業殊榮之外送平台。(圖/foodpanda提供)

亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work for In Asia)台灣區評選今年邁入第6屆,德商「foodpanda」幸運獲獎成為全台幸福企業之一。對此,foodpanda代理CEO暨財務總監黃逸華表示:「達成外送幸福的第一步就是要讓員工感到快樂,對我們年輕公司來說,短時間內獲得員工認同,對公司、對員工都是個肯定。」她透露內部員工給出超過4分的滿意度,「我們持續聽員工聲音,持續做優化,在乎的事情得到員工認可很重要。」

黃逸華大方分享「3大公司最受歡迎福利」,也是此次獲獎的重要關鍵,其中,「彈性休假」是員工滿意度最高的公司福利,凡第1年入職就給11天帶薪假期,包括6天的panda leave、3天充電假、1天生日假及1天聖誕假,還無須配合政府補班補假,意指補班日直接放假,且不用扣特休,「員工想休息就可以利用這些假期,跟大部分台灣企業相比,假期福利方面我們優於一般企業,彈性很高。」除外還設有暢通的職場霸凌與騷擾申訴管道,提供健檢補助與心理諮詢服務等福利。

▲foodpanda每年萬聖節會邀請員工一同變裝,十分可愛。(圖/foodpanda提供)

再來的「教育訓練」也是員工喜愛福利之一,不僅提供LinkedIn Learning線上課程,讓員工可以任意選擇喜歡的課程學習,線下更有「教育訓練經費」補貼,開放員工挑選與工作內容相關課程進修,像是英文、程式撰寫等,再由公司補助上課費用,且每半年都能申請補助,等於1年就可申請2次,讓員工可以多加學習,同步提供員工個人發展計畫,依照不同職能規劃適性的學習與技能培育計畫。

黃逸華強調:「聽到員工聲音很重要。」每一季都會透過線上系統請員工進行匿名回饋,再針對不足的地方做優化調整,像是3年前就從員工反饋中於教育、薪酬做了很大改變,如課程選擇更多等,也開放員工許願機制,像是接連設置升降桌區、增加多元零食等,「從很小細節去滿足員工每一個需求。」進而持續做優化、提供更好的職場環境。

▲foodpanda的企業文化鼓勵為員工不要害怕犯錯。

她也指出公司企業文化是「不要害怕犯錯」,認為「最佳雇主能讓員工成為更好的自己,最重要的是可以表達自己意見,不用怕犯錯怕跌倒,我們會支持他們站起來、走向更好的發展。」也讓員工可以在這一個企業裡遇見更好的自己,過程中則能找到滿滿成就感。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲地區人力資源管理領域代表性獎項,2018年起首度將台灣納入評選國家及區域之一,此獎項由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會,透過企業調查報告、線上審查企業對人力資源計畫的投入與成果,並直接邀請參選公司員工,以匿名方式填寫問卷,為自己公司打分數,再經過層層篩選,挑出各領域的傑出企業雇主品牌。