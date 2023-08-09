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foodpanda今起全台加收平台費！　每單最多+9元

▲熊貓外送員。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

▲熊貓外送今起收取平台費，每單最多9元。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者崔子柔／綜合報導

foodpanda去年6月開始漸進式試行平台費，歷經一年調整，今（9）日起「全台實施收平台費」，將依照消費者所在地區、外送距離等因素加收平台費1元至9元，為了回饋消費者，也同步祭出3大優惠。

foodpanda平台費調整後收費低至1元，最高不超過9元，並於今起全台（包含離島）正式實施，而根據數據顯示，約6成訂單平台費在3元以下，實際費用依app及官網結帳頁面顯示為準；此外，外帶自取、內用優惠及pandago等服務則不在此限。

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為了讓民眾點外送加減省荷包，foodpanda也祭出3大優惠，首先是「pandapro專屬優惠」，8月9日起pandapro半年制及年費制所有用戶可享有連續3個月每月訂閱費5折限時回饋、月費制用戶續訂限時限量享5折。

即日起至12月底則有每周三「超級會員日Super Pro Day」，指定品牌包含星巴克、麥當勞及大苑子等，通通可享獨家7折，且不限訂購次數；最後則是針對全平台用戶，8月9日起加碼送定額優惠抵用券，可疊加「超級會員日Super Pro Day」優惠使用。

▲▼「麥當勞」超夯「微牽絲起司排系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲熊貓祭出每周三「超級會員日Super Pro Day」，指定品牌包含星巴克、麥當勞及大苑子等，通通可享獨家7折。（資料圖／記者蕭筠攝）

麥當勞即日起至8月29日祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

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