　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／馬祖福澳港「新台馬輪撞翻拖駁船」！船身傾斜下沉救援中

記者林名揚、陳韻如／連江報導

馬祖福澳港25日上午發生沉船事故！一艘停靠在福澳港的拖駁船「台港13302號」疑似與新台馬輪碰撞，導致船身傾斜沉沒，所幸無人員傷亡。相關單位獲報後，已趕往現場拉起油汙控制線，港務機關正在進行後續處置與沉沒原因調查。

▲▼ 馬祖新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖新台馬輪疑似撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，福澳安檢所安檢人員在10點07分，實施港區巡查時發現拖船傾斜（持續下沉），隨即巡三線系統回報，10點08分，洋管制官通報第十海巡隊緊急派遣CP-1052艇前往協處。

▲▼ 馬祖新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼拖駁船持續下沉，幾乎全部沒入水中。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 馬祖新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

目前已知出動「光華34125」舢舨 與CP-1052 艇抵達現場協處，並布放遙控式救生圈實施救援；在10點23「台」船5名船員全數由「光」船救起，沒想到隔沒2分鐘「台」船就已沉沒，「台」船沉沒處有油汙情事，油汙範圍待查。

據了解，福澳安檢所安檢人員在10點07分，實施港區巡查時發現拖船傾斜（持續下沉），隨即巡三線系統回報，10點08分，洋管制官通報第十海巡隊緊急派遣CP-1052艇前往協處。

目前已知出動「光華34125」舢舨 與CP-1052 艇抵達現場協處，並布放遙控式救生圈實施救援；在10點23「台」船5名船員全數由「光」船救起，沒想到隔沒2分鐘「台」船就已沉沒，「台」船沉沒處有油汙情事，油汙範圍待查。

新台馬輪購建耗資11.4億元，總噸位5,341，可載運642名旅客，並同時搭載45輛小客車與4個20呎冷藏/冷凍櫃，建成後也滿足了馬祖離島地區當地鄉親車輛運送、生鮮蔬果之載運及郵件託運等需求，而其具美感的外觀及空間設計，也吸引了不少遊客搭乘，而該船6月1日才正式啟航，沒想到今天就發生意外，將拖駁船撞翻，所幸無人員傷亡。

▲▼馬祖,東引,新台馬輪,觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

▲新台馬輪。（圖／記者李宜秦攝）

ET快訊
蘇拉颱風「恐撲台」！　日氣象廳預測路徑曝
獨／19歲男遭16煞狂虐4hrs慘死！　最小僅13歲
陸百萬網美被賣到菲律賓！　知情人曝她慘烈現況
慘烈！　上萬隻「企鵝寶寶」集體溺死
網紅行動電源爆炸　「2組序號」可免費換新
快訊／台北車站落軌！　女無生命跡象
臉書PO「比YA照片」　她400萬保險金沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網路販毒相約交易！2藥頭被釣出　竟持刀、開車襲警被圍捕

兒失聯母急找人！車停無人暗巷嚇一跳　因低血糖冒昏倒急搶救

獨／19歲男遭虐4hrs慘死！16煞打到口渴買飲料...最小僅13歲　

AV導演圤智雨遛狗挨揍！　一度扯出「D奶網紅」...動手工人下場曝

快訊／台北車站落軌！她遭區間車撞上卡車底　無生命跡象搶救中

男持偽鈔二度闖超商！　被識破反酸店員「眼力真好」重判4年

曾拐11人坑千萬！婦又幫洗黑錢386萬　瞎扯幫「布萊德彼特」蓋醫院

快訊／馬祖福澳港「新台馬輪撞翻拖駁船」！船身傾斜下沉救援中

他襲臀女同事瞎扯「褲子鬆到快掉了」　2天出手7次下場曝光

宮廟躲雨起貪念「偷香油錢整箱抱走」　被偷2次宮主這次不忍了

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

網路販毒相約交易！2藥頭被釣出　竟持刀、開車襲警被圍捕

兒失聯母急找人！車停無人暗巷嚇一跳　因低血糖冒昏倒急搶救

獨／19歲男遭虐4hrs慘死！16煞打到口渴買飲料...最小僅13歲　

AV導演圤智雨遛狗挨揍！　一度扯出「D奶網紅」...動手工人下場曝

快訊／台北車站落軌！她遭區間車撞上卡車底　無生命跡象搶救中

男持偽鈔二度闖超商！　被識破反酸店員「眼力真好」重判4年

曾拐11人坑千萬！婦又幫洗黑錢386萬　瞎扯幫「布萊德彼特」蓋醫院

快訊／馬祖福澳港「新台馬輪撞翻拖駁船」！船身傾斜下沉救援中

他襲臀女同事瞎扯「褲子鬆到快掉了」　2天出手7次下場曝光

宮廟躲雨起貪念「偷香油錢整箱抱走」　被偷2次宮主這次不忍了

網路販毒相約交易！2藥頭被釣出　竟持刀、開車襲警被圍捕

雲嘉南分署首度攜手「石二鍋」　力推中高齡就業

開放第三地陸客來台觀光　蔣萬安：樂見陸客帶動經濟跟觀光

台積電重挫18元至546　台股大跌289點收今日低點16482

辣椒臨時股東會通過減資5成　旗下碩辣椒將導入AI技術

廖先翔控賴品妤父親「綠電超級門神」　綠黨團：廖父貪污被判6年

兒失聯母急找人！車停無人暗巷嚇一跳　因低血糖冒昏倒急搶救

麻衣離婚後首露面！全白洋裝「貴婦造型」現身

陸「囤鹽潮」導致食鹽漲價！官方警告：加大執法力度、嚴查囤積

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

社會熱門新聞

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

吃麥當勞嘸15包胡椒粉竟找爸哭　他大鬧店家下場曝

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

遊戲橘子又輸了　廣告不實抗罰200萬吞敗

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

無照合夥人打麻藥害死妙齡女　判刑定讞

即／福澳港新台馬輪撞翻拖駁船！船身傾斜下沉救援中

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

加油槍未跳停98汽油溢滿　重機車主說話了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面