快訊／馬祖福澳港「新台馬輪撞翻拖駁船」！船身傾斜下沉救援中

記者林名揚、陳韻如／連江報導

馬祖福澳港25日上午發生沉船事故！一艘停靠在福澳港的拖駁船「台港13302號」疑似與新台馬輪碰撞，導致船身傾斜沉沒，所幸無人員傷亡。相關單位獲報後，已趕往現場拉起油汙控制線，港務機關正在進行後續處置與沉沒原因調查。





▲馬祖新台馬輪疑似撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，福澳安檢所安檢人員在10點07分，實施港區巡查時發現拖船傾斜（持續下沉），隨即巡三線系統回報，10點08分，洋管制官通報第十海巡隊緊急派遣CP-1052艇前往協處。

▲▼拖駁船持續下沉，幾乎全部沒入水中。（圖／記者林名揚翻攝）

目前已知出動「光華34125」舢舨 與CP-1052 艇抵達現場協處，並布放遙控式救生圈實施救援；在10點23「台」船5名船員全數由「光」船救起，沒想到隔沒2分鐘「台」船就已沉沒，「台」船沉沒處有油汙情事，油汙範圍待查。

據了解，福澳安檢所安檢人員在10點07分，實施港區巡查時發現拖船傾斜（持續下沉），隨即巡三線系統回報，10點08分，洋管制官通報第十海巡隊緊急派遣CP-1052艇前往協處。

目前已知出動「光華34125」舢舨 與CP-1052 艇抵達現場協處，並布放遙控式救生圈實施救援；在10點23「台」船5名船員全數由「光」船救起，沒想到隔沒2分鐘「台」船就已沉沒，「台」船沉沒處有油汙情事，油汙範圍待查。

新台馬輪購建耗資11.4億元，總噸位5,341，可載運642名旅客，並同時搭載45輛小客車與4個20呎冷藏/冷凍櫃，建成後也滿足了馬祖離島地區當地鄉親車輛運送、生鮮蔬果之載運及郵件託運等需求，而其具美感的外觀及空間設計，也吸引了不少遊客搭乘，而該船6月1日才正式啟航，沒想到今天就發生意外，將拖駁船撞翻，所幸無人員傷亡。

▲新台馬輪。（圖／記者李宜秦攝）